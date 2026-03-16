Man City : Bernardo Silva croit en une qualification face au Real Madrid

Mardi soir, Manchester City tentera l’exploit face au Real Madrid à la maison. Après avoir perdu 3-0 à l’aller, malmenés par Fede Valverde, les Cityzens vont donc devoir tenter le tout pour le tout pour espérer une remontada historique. Interrogé en conférence de presse, Bernardo Silva a expliqué y croire.

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« Nous savons que c’est possible parce que dans le football, tout peut arriver. Malgré le résultat du premier match, qui était très mauvais, nous allons nous battre jusqu’au bout tout en sachant à quel point c’est difficile. Dans notre stade, nous pouvons tout réussir. C’est très important de marquer tôt parce que si on y arrive, tout change. À la maison, nous pouvons créer beaucoup d’occasions en 5 à 10 minutes, mais nous devons aussi très bien défendre, car un but nous laisse pratiquement dehors, même si nous prendrons des risques », a déclaré le Portugais. Le message est passé.

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