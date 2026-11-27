C’est un podium que la Ligue 1 n’a probablement jamais connu dans son histoire. En battant le Paris FC ce vendredi (1-0), Brest (21 points) s’est provisoirement adjugé la troisième place du championnat de France, juste derrière son adversaire du soir (23 points) et l’intouchable Paris Saint-Germain (26 points). Un classement qui pourrait encore être amené à évoluer d’ici la fin du week-end selon les résultats de Lille face au Mans, de l’OL contre Monaco, et de l’OM face à Auxerre.

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Mais quoi qu’il advienne sur les autres pelouses, les Brestois ont toutes les raisons d’avoir le sourire au regard de leur début de saison remarquable et du contexte depuis la disparition d’Eric Roy. Ce soir encore, ils ont répondu avec la solidarité et la personnalité qui les caractérise, contre une équipe en pleine bourre qui restait sur trois victoires de suite. Sur les 20 premières minutes, ils sautaient à la gorge de leurs adversaires, et leur volonté était récompensée par le but de Luc Zogbé, son premier en Ligue 1. Le défenseur de 21 ans plaçait une belle demi-volée après avoir parfaitement accompagné la frappe d’Ajorque sur le poteau (22e, 1-0), déjà menaçant mais mis en échec par Trapp deux minutes plus tôt (20e).

Quatrième victoire de suite pour Brest

Touchés dans leur orgueil, les Parisiens réagissaient via leur serial buteur Lassine Sinayoko, déjà auteur de 9 réalisations cette saison. Mais l’attaquant malien voyait Selvik lui refuser le but sur un coup de tête (25e). Koleosho n’était pas en réussite malgré plusieurs situations (43e, 50e), pas plus que Moses Simon, titulaire surprise à la place d’Ilan Kebbal mais pas assez influent dans son couloir. En face, le portier norvégien confirmait sa montée en puissance du début de saison. Il écœurait tour à tour les attaquants parisiens, pas loin d’être punis de leur manque de réalisme. Heureusement, le néo-international sénégalais Pathé Mboup loupait le coche (60e).

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Lucas Tousart réalisait un match XXL en charnière, Chotard rayonnait dans l’entrejeu, tandis qu’en face, Patrick Zabi réalisait une entrée impactante. Kebbal caviardait une action en or au point de penalty (88e), Trapp était tout proche d’être passeur décisif sur corner pour un Sinayoko diablement maladroit face au but vide (90+4e), mais la réussite restait dans le camp brestois. Les hommes de Julien Lachuer s’offrent ce soir un quatrième succès de suite sans prendre de but et grimpent à la troisième place. Le Paris FC confirme son aversion pour les déplacements (3 défaites sur ses 4 derniers matchs à l’extérieur), mais reste 2e.