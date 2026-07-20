Argentine : Lionel Messi n’est pas rentré au pays avec le reste de l’équipe

Côté argentin, la déception est immense après la défaite en finale de Coupe du Monde face à l’Espagne. Néanmoins, il est temps de rentrer au pays, pour y être reçu par les supporters et le président de la République. Cependant, La Nacion nous apprend que Lionel Messi ne fait pas partie du voyage.

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La Pulga a filé directement à Miami avec Rodrigo De Paul pour rejoindre leur équipe qui démarre sa saison de MLS. À noter que Messi et De Paul ne sont pas les seuls dans ce cas. Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina Lucero et Juan Musso ne rentreront pas eux non plus en Argentine.