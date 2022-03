La Premier League devrait introduire la règle des cinq changements

La règle des cinq changements avait été mise en place en 2020 en réponse aux formes physiques des joueurs impactés par la période du Covid-19. La plupart des championnats l'avaient introduite, sauf la Premier League qui décidait de rester sur la règle des trois remplacements autorisés. Cependant depuis deux ans les avis divergent dans le Royaume. En effet plusieurs clubs, entraîneurs ou capitaines réclamaient l'introduction de cette nouvelle règle servant à préserver l'intégrité physique des joueurs. Sauf que les clubs de bas et milieux de tableaux étaient plutôt réticents à cette nouvelle règle puisqu'elle accentuerait les différences avec les équipes de haut de tableau, qui possèdent des effectifs bien plus conséquents.

Après plusieurs discussions et l'étude de données d'autres championnats ayant recours à la règle ses cinq changements, The Times indique que cette nouvelle directive devrait être votée et adoptée lors de la prochaine réunion entre les actionnaires. Maheta Molango, le président de la PFA (Association des footballeurs professionnels) expliquait :«sur le marché mondial, si toutes les autres ligues ont cinq remplaçants et que nous en avons trois, cela signifie que nous serons en moins bonne position lors des grands matches. Nous voulons commencer à penser plus collectivement et penser que si nos équipes prospèrent en Europe, c'est une bonne chose.»