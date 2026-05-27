PSG : l’Atlético de Madrid ne sait plus quoi faire avec Julián Alvarez

Le feuilleton Julián Alvarez prend une tournure particulièrement délicate pour l’Atlético de Madrid. Arrivé comme la nouvelle tête d’affiche offensive du projet madrilène, l’Argentin semblait destiné à devenir le leader de l’attaque colchonera pour les prochaines années. Pourtant, quelques mois seulement après son installation au Metropolitano, la relation paraît déjà fragilisée. Les dirigeants madrilènes ont compris que le champion du monde ne souhaite plus s’inscrire dans la durée et qu’il refuse même l’idée d’une prolongation accompagnée d’une revalorisation salariale. Une décision qui a provoqué un véritable choc en interne tant l’Atlético avait misé sur lui pour incarner l’avenir du club. Malgré des statistiques honorables en Ligue des Champions, son rendement en Liga a laissé une impression mitigée et son envie de départ donne désormais le sentiment d’un projet inachevé. Diego Simeone se retrouve dans une position inconfortable puisque perdre un joueur de ce calibre fragiliserait considérablement l’équilibre offensif de son équipe à quelques semaines d’un mercato déjà annoncé comme explosif.

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Le plus inquiétant pour les dirigeants madrilènes reste sans doute la préférence clairement affichée par Julián Alvarez pour le FC Barcelone. Alors que le Paris Saint-Germain poussait fortement en coulisses et que Luis Enrique voyait en lui un renfort idéal pour son attaque, l’international argentin aurait décidé de fermer la porte au club parisien comme l’avait annoncé la Cadena SER en début de semaine, confirmé ce mercredi par Marca. Cette prise de position complique énormément les plans de l’Atlético puisque le Barça ne possède pas la puissance financière du PSG ni celle d’Arsenal. Joan Laporta et Deco comptent donc utiliser la volonté du joueur comme principal levier dans les négociations. En Catalogne, on estime que le désir d’Alvarez de rejoindre le Camp Nou peut faire baisser les exigences madrilènes sur la durée. Un scénario qui agace profondément l’Atlético, bien décidé à ne pas céder son attaquant sans obtenir une compensation massive. Les Colchoneros réclament toujours près de 150 millions d’euros, un montant jugé irréaliste dans les conditions économiques actuelles du Barça.

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Un véritable casse-tête pour l’Atlético

Face à cette impasse, plusieurs solutions sont étudiées au sein de la direction madrilène. Certains responsables envisagent une opération incluant des joueurs barcelonais afin de réduire le coût du transfert tout en renforçant l’effectif de Simeone. Cette possibilité divise néanmoins en interne puisque d’autres dirigeants préfèrent récupérer une somme importante pour reconstruire l’équipe avec des profils choisis indépendamment du marché catalan. Le problème est que le temps joue contre l’Atlético. Le club refuse de s’enliser dans un interminable bras de fer car un départ d’Alvarez obligerait immédiatement les dirigeants à recruter un attaquant de très haut niveau. Or les meilleurs profils offensifs disponibles coûtent aujourd’hui des fortunes sur le marché européen. Dans le même temps, Barcelone avance avec calme et patience, convaincu que la détermination du joueur finira par faire craquer Madrid. Cette différence de stratégie crée une atmosphère tendue dans un dossier qui pourrait rapidement devenir l’un des plus complexes de l’été.

Le maillot de Julián Alvarez en septembre 2026, ce sera... Le FC Barcelone L'Atletico de Madrid Le PSG Arsenal Partage ta réponse Génération de l'image en cours

L’Atlético de Madrid se retrouve ainsi piégé dans une situation qu’il ne maîtrise plus totalement, comme le souligne Marca. Le club possède encore un contrat longue durée et une clause libératoire gigantesque de 500 millions d’euros, mais ces protections juridiques ne suffisent plus lorsque le joueur a déjà annoncé son intention de partir. En interne, certains commencent même à envisager le scénario d’un maintien forcé malgré le malaise grandissant autour du dossier. Une hypothèse qui apparaît risquée pour toutes les parties puisqu’un Alvarez frustré pourrait difficilement redevenir le visage du projet madrilène après un tel feuilleton. Le Barça continue de croire à un accord possible malgré ses limites financières tandis que le PSG et Arsenal restent attentifs à la moindre ouverture. Pour l’instant, l’Atlético tente surtout de sauver sa position dans des négociations où il a progressivement perdu l’avantage psychologique. Plus les semaines passent, plus le sentiment grandit en Espagne que le club rojiblanco ne sait plus réellement comment gérer l’avenir de son attaquant vedette.