PSG : quand Marco Verratti chambre l’OM

Malgré la toute puissance du PSG depuis l’arrivée de QSI à la tête du club parisien, la rivalité entre l’OM et Paris est toujours aussi forte. D’un côté, les supporters marseillais répètent à l’envi aux fans du PSG qu’ils sont les seuls en France à avoir remportés la Ligue des Champions tandis que les Parisiens mettent en avant le palmarès français de Neymar, Mbappé and Co et l’invincibilité récente du PSG face à l’OM.

Interrogé lors d’un chat organisé avec un sponsor sur la chaîne Youtube du PSG, Marco Verratti a lâché un tacle bien senti dans ce sens à l’OM qui devrait faire bondir les supporters du club phocéen. « Il faut gagner deux Ligues des Champions pour arrêter de faire parler l'OM ? On va déjà essayer d'en gagner une, après on verra. Mais depuis que je suis à Paris, c'est à dire en 2012, on n'a jamais perdu contre Marseille. C'est la seule chose à laquelle ils peuvent encore s'attacher, c'est ça », a-t-il lâché.