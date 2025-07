Énorme retournement de situation pour João Félix !

C’est un des gros dossiers du mercato. Malgré des dernières années assez mauvaises dans l’ensemble tout de même ponctuées de quelques coups d’éclat, João Félix se cherchait un point de chute pour relancer une carrière plutôt stagnante. Indésirable à Chelsea et son effectif monstrueux après un prêt moyen à l’AC Milan, l’international lusitanien est clairement à un tournant de sa carrière.

Ces dernières semaines, toute la presse portugaise était unanime : un retour au bercail, à Benfica, était l’hypothèse la plus probable pour lui. Un accord avait été trouvé entre le club lisboète et le joueur et le numéro 10 lui avait même déjà été réservé par Rui Costa. De son côté, Chelsea n’allait pas se montrer spécialement gourmand. Et si on utilise le passé, c’est parce que tout a changé dans la nuit de samedi à dimanche…

Il va rejoindre Cristiano Ronaldo

Effectivement, comme le soulignent diverses sources comme Marca ou le journaliste Fabrizio Romano, le club d’Al-Nassr est arrivé en force dans le dossier et est très proche d’enrôler João Félix. L’avenir de l’ancien de l’Atlético de Madrid et du FC Barcelone devrait donc s’écrire en Arabie saoudite, et un accord entre toutes les parties devrait être trouvé dans les prochaines heures.

Un sacré retournement de situation donc, et João Félix retrouvera son compatriote Cristiano Ronaldo du côté de Riyad. Troisième du dernier championnat, Al-Nassr, de la main de son nouveau PDG portugais José Semedo, souhaite frapper fort cet été pour jouer le titre la saison prochaine, et Félix serait la première recrue étrangère de l’été. Après avoir raté Francisco Conceição et Alejandro Garnacho, Al-Nassr ne devrait pas se louper dans ce dossier et tout indique que d’autres gros noms vont suivre ces prochains jours…