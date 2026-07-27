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L’Atlético veut se séparer de Thomas Lemar

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Thomas Lemar lors de sa présentation à Girona @Maxppp

Cet été, l’Atlético de Madrid est sur tous les fronts. Le club espagnol a enregistré les arrivées de Grimaldo, Hjulmand et Kang-in Lee. Dans le sens des départs, Antoine Griezmann, Clément Lenglet et Horatiu Moldova sont partis. Ils ne seront pas les seuls. Si on met de côté le cas Julian Alvarez, les Colchoneros pourraient se séparer de 5 joueurs durant l’intersaison selon Estadio Deportivo.

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Il y a tout d’abord Thiago Almada, arrivé l’an dernier. River Plate, Flamengo et des clubs saoudiens pensent à lui. Alexander Sorloth et Matteo Ruggeri sont aussi concernés si des bonnes propositions arrivent. Enfin, José María Giménez et Thomas Lemar sont, eux, invités à trouver un nouveau point de chute. Concernant le Français de 30 ans, qui a été prêté à Girona la saison dernière (3 buts, 2 assists en 28 apparitions), il est dans sa dernière année de contrat. Les Madrilènes veulent le faire partir et se séparer de son salaire de 4 M€ par an. Avis aux amateurs, qui souhaiteraient relancer l’ancien joueur de Monaco.

Pub. le - MAJ le
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