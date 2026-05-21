Le Brésil est déjà blasé par la blessure de Neymar Jr

Dans le football, tout va très vite. Encore plus quand il s’agit de Neymar Jr. Lundi, l’attaquant de 34 ans a été officiellement sélectionné par Carlo Ancelotti pour la Coupe du Monde 2026. Un choix qui a fait jaser, d’autant que certains auraient plutôt convoqué João Pedro (Chelsea). Mais le Mister a tranché en faveur de Ney. « On a suivi l’évolution de Neymar durant toute l’année, on a vu qu’il a joué, qu’il s’est amélioré en termes de condition physique. Ce sera un joueur important durant cette Coupe du Monde, il aura les mêmes obligations que les 25 autres. Il pourra jouer ou rester sur le banc. C’est un joueur d’expérience. La vérité, c’est qu’à certains postes, on a privilégié l’expérience, comme on l’a fait pour le poste des gardiens, c’est pour ça qu’on a appelé Weverton. On a toujours parlé de ça pour Neymar, du physique. Il a joué avec régularité, il a pu améliorer sa condition physique. À part ça, l’expérience, l’amour du groupe, il peut aider à créer une bonne ambiance, il peut aider l’équipe à monter son niveau. » Le vécu de l’ancien du PSG en sélection (128 capes, 79 buts) et ses qualités ont convaincu le staff.

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«Ce n’est qu’en juillet qu’on pourra me dire si j’ai eu raison ou si je me suis trompé», a conclu Ancelotti, dont certains estiment qu’il a cédé à pression et qu’il s’est acheté une tranquillité en convoquant Neymar. Difficile de penser cela quand on connaît l’impact médiatique d’une star comme Ney. Mais c’est l’avis de certains au pays, notamment de Globo Esporte : «la notoriété de son nom a primé sur la réalité du terrain. En convoquant Neymar, le sélectionneur Ancelotti tente également de rallier le pays autour de l’équipe nationale. Entre la réalité du terrain et la facilité de faire appel à Neymar, le sélectionneur italien a opté pour la seconde solution. Faire appel à Neymar semble davantage un choix de confort qu’une recherche désespérée d’un leader, même si l’équipe nationale manque de joueurs capables d’assumer, sur le terrain, le rôle de leader nécessaire pour vraiment prétendre au titre. Aujourd’hui, rien n’indique que Neymar puisse redevenir un joueur décisif ; son apogée a été si mémorable qu’il est difficile de se défaire de l’espoir d’un retour en force.»

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La fédération brésilienne surveille son cas de près

Le média poursuit : «il s’agit avant tout d’une décision diplomatique, compte tenu des liens qu’entretiennent plusieurs joueurs de l’effectif avec Neymar et de l’attachement émotionnel que le joueur suscite chez une grande partie des supporters. Je pense qu’en le convoquant, Ancelotti cherche également à fédérer le pays autour de l’équipe nationale.» Quoi qu’il en soit, le footballeur, qui a accepté toutes les conditions posées par le staff de la Seleção, est ravi de retrouver la Canarinha. Mais il sait aussi qu’il ne débutera pas dans la peau d’un titulaire et qu’il doit convaincre au Brésil, où on est sceptique concernant son état de santé, sa fiabilité physique et sa capacité à enchaîner les matches. Les dernières informations le concernant n’ont pas vraiment de quoi rassurer. En effet, Santos a annoncé que Neymar Jr est de nouveau blessé. C’est le coordinateur du centre de santé du Peixe, Rodrigo Zogaib, qui a fait un point sur son état.

« Neymar souffre d’une légère blessure au mollet, un œdème. Mais, selon notre plan, sa convalescence lui permettra d’être apte la semaine prochaine lorsqu’il rejoindra l’équipe nationale.» On évoque cinq à dix jours d’absence pour le joueur, qui devrait donc être présent au stage du Brésil le 27 mai. Mais les médias sont inquiets. Lance! explique que la fédération auriverde le surveille de près. «La veille de sa convocation en équipe nationale, Neymar a disputé le match de Santos contre Coritiba (défaite 3-0) en championnat brésilien à la Neo Química Arena, et a ressenti une gêne au mollet droit. Selon le club, le numéro 10 a quitté le terrain en seconde période suite à une erreur d’arbitrage, le remplacement ayant été effectué incorrectement, et non à cause du coup reçu. Cependant, l’examen d’imagerie demandé par la Confédération brésilienne de football le matin de la convocation, afin de confirmer la présence de l’attaquant sur la liste, a révélé un léger œdème dans la zone. L’idole de Santos reste sous étroite surveillance de la part du staff technique de l’équipe nationale.»

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Une préparation déjà chamboulée

ESPN Brasil fait aussi le point. «Après avoir tourné la page sur les doutes entourant la présence de Neymar, l’équipe nationale brésilienne doit déjà faire face à un autre problème qui suscite débats et inquiétudes en interne : la convalescence du joueur, victime d’un œdème au mollet droit. L’incident a suscité des inquiétudes au sein du staff technique de Carlo Ancelotti, selon ESPN. Contrairement aux attentes initiales, cette affaire requiert une attention particulière et pourrait modifier le programme initial du joueur à son retour en sélection. Au départ, l’idée était que Neymar soit à 100% de ses capacités pour participer aux séances d’entraînement qui débuteront le 27 mai à Granja Comary et même de l’utiliser comme titulaire lors du match amical du 31 contre le Panama, au Maracanã, lors d’un match qui marquera les adieux du Brésil avant de s’envoler pour les États-Unis en préparation de la Coupe du Monde. Compte tenu de l’enflure dans la zone et des informations selon lesquelles Neymar ne devrait pas pouvoir s’entraîner normalement sur le terrain pendant une dizaine de jours, le service médical de l’équipe nationale prévoit déjà un programme de récupération spécifique pour les premiers jours d’activité au centre d’entraînement situé à Teresópolis, une région montagneuse de Rio de Janeiro. »

ESPN conclut : «l’équipe nationale brésilienne n’envisage pas d’écarter Neymar de la liste des 26 joueurs et pense qu’il se rétablira dans les prochaines semaines, ce qui le rendra disponible pour la dernière phase de la préparation à la Coupe du Monde et pour le tournoi. Cependant, quelques instants avant l’annonce de la liste très attendue, l’atmosphère était tendue et incertaine. Entre les dernières heures du dimanche (17) et le début du lundi matin (18), toujours sans diagnostic complet et avec des rapports préliminaires sur le problème au mollet, le comité technique de l’équipe brésilienne a même travaillé sur l’hypothèse de ne pas pouvoir inclure Neymar dans la liste. L’inclusion de l’attaquant João Pedro , qui a finalement perdu sa place au profit de Neymar lors de la course finale, a fait débat. Malgré un examen médical réalisé par Santos qui n’indiquait aucune blessure à la main, la question a été débattue jusqu’à peu avant midi. C’est alors que Carlo Ancelotti a décidé de le maintenir dans le groupe et de suivre son évolution. L’avenir de la préparation à la Coupe du monde reste incertain. Santos, la CBF (Confédération brésilienne de football) et l’entourage de Neymar préfèrent la prudence et misent sur une évolution positive de l’état de santé du joueur vedette dans les prochains jours.» Le retour en sélection de Ney ne se passe pas comme prévu. Ancelotti et la CBF surveillent de près son cas, eux qui se sont mouillés en le rappelant.