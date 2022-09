Ligue des Champions : un PSG à deux visages

La suite après cette publicité

Le PSG a parfaitement lancé sa campagne de Ligue des Champions 2022/2023. En battant la Juventus 2-1 lors de cette première journée de la phase de groupes, le champion de France a démarré de la meilleure des manières. Deux buts inscrits tôt dans le match par Kylian Mbappé ont annoncé la couleur. Pourtant, ce teint éclatant a rapidement laissé place à quelque chose de plus terne. Au retour des vestiaires et à la faveur d'un certain de manque de réalisme offensif, Paris a bien failli tout gâcher.

Face aux différents ratés offensifs de Mbappé, Neymar et Messi, le club de la capitale a laissé son adversaire dans le match. La Vieille Dame ne demandait pas tant et en a profité pour réduire la marque par McKennie. Il aura fallu un Donnarumma concentré, lui qui est fautif sur le but de l'Américain, et une défense plus globalement qui veille au grain. Cette soirée très bien lancée ne fut pas loin de laisser place à une montagne de regrets. De quoi prévenir pour la suite de la saison.

Le PSG manque encore de consistance sur l'ensemble d'un match

«C'est un match avec deux visages, reconnaissait Marquinhos après la rencontre. On a eu de bons moments et des moments plus difficiles. Moi, je garde surtout la solidarité qu'on a eue. On dit toujours qu'il fait savoir souffrir, ne pas prendre de but. C'est une victoire importante. On a marqué aux bons moments. On a réussi à marquer deux buts. La victoire c'est aussi très important, les trois points aussi. Tous les points sont très importants dans cette phase de qualification. C'est ça qu'on veut aller chercher.»

Le capitaine suit le raisonnement de Kylian Mbappé. L'attaquant donnait rapidement des clés pour parvenir à se mettre à l'abri dans ce genre de rencontre dominée par le collectif parisien. «On doit vraiment plus insister sur le fait d'instaurer notre jeu dans le camp adverse, de vraiment accentuer nos temps forts», indiquait-il notamment. Car ce n'est pas la première fois non plus que le PSG connaît des moments d'absence. Ce fut le cas contre Montpellier (5-2) et Monaco (1-1). Plus loin en C1, les conséquences pourraient faire plus mal.