«Super boulot de merde», Neymar détruit le jardinier de son propre club

Santos vit une saison galère, même avec Neymar. Le Peixe est 14e (sur 20) du championnat brésilien, avec seulement quatre petits points d’avance sur la zone rouge, à 14 journées du terme. Et hier, la formation pauliste a été éliminée en quart de finale de la Coupe du Brésil par Palmeiras. Après avoir perdu 3-0 à l’aller, Santos n’a pu faire mieux que 0-0 chez lui, au retour. Une rencontre qui a visiblement agacé Neymar (34 ans). La star brésilienne s’en est prise violemment au jardinier de son propre club dans une story publié sur son compte Instagram.

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« Je tiens à féliciter notre responsable du terrain de Vila Belmiro. Hier, c’était la pire pelouse que le stade n’ait jamais connue, truffée de trous, car ils l’ont décompacté la veille du match. Incroyable ! En plus de jouer contre l’adversaire, on s’est battus contre le terrain. Et pour couronner le tout, on a dû redoubler d’efforts pour les accélérations et les freinages pendant nos courses parce que le terrain était irrégulier. Ce n’est pas pour rien que trois joueurs se sont blessés en première mi-temps. Félicitations, alors… Super boulot de merde. » Le principal intéressé va vivre des jours compliqués…