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Remporter le Ballon d’Or n’est pas le plus important pour Ousmane Dembélé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

Vainqueur du Ballon d’Or en 2025, devant Lamine Yamal, Ousmane Dembélé a vécu une saison 2024/2025 XXL. Et il a remis ça en 2025/2026 après le deuxième sacre européen consécutif du Paris Saint-Germain. En attendant de connaître son classement lors de la prochaine cérémonie du Ballon d’Or, l’international français de 29 ans a expliqué que son sacre personnel de l’an dernier n’était pas la chose la plus importante pour lui.

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« Remporter une récompense individuelle comme le Ballon d’Or est évidemment exceptionnel. Mais lorsque j’ai signé au PSG, l’objectif principal était de gagner la Ligue des Champions. Nous l’avons remportée deux fois et nous voulons continuer à la gagner. C’est cela le plus important. Les souvenirs que vous laissez aux supporters et à tous les Parisiens, c’est ça la vraie victoire. Tout comme les moments passés avec mes coéquipiers », a-t-il confié à la BBC.

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