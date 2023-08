Strasbourg insiste pour Arsen Zakharyan

La suite après cette publicité

Nouveau gros dossier en approche pour le Racing Club de Strasbourg. Les Alsaciens qui ont déjà bouclé les arrivées d’Abakar Sylla (FC Bruges), Emanuel Emegha (Sturm Graz) et Jessy Deminguet (Caen) pourraient s’offrir un nouveau renfort de poids. L’un des plus grands talents de Russie, Arsen Zakharyan (20 ans) est suivi par le RCSA. Une nouvelle loin d’être surprenante puisque ça fait plus d’un an que Chelsea tente de recruter le joueur, mais se retrouve bloqué par la législation anglaise qui empêche tout transfert de fonds vers la Russie.

Dernièrement, la Lazio a tenté sa chance dans ce dossier pour le milieu offensif aux 18 buts et 25 offrandes en 87 matches avec le Dinamo Moscou. Néanmoins, cela n’a pas abouti. Arrivant à un an de la fin de son contrat, Arsen Zakharyan entend bouger cet été et Strasbourg s’est manifesté alors que le club russe attend 15 millions d’euros. Comme révélé par Sky Sport Italia et comme nous sommes en mesure de vous le confirmer, des discussions sont en cours, mais qu’il n’y a pas encore d’accord pour le moment. Les Strasbourgeois sont désormais en pole position dans ce dossier qui avance dans le bon sens.

À lire

Amicaux : Strasbourg et Nantes tenus en échec