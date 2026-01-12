Hyun-seok Hong va quitter le FC Nantes

Cet été, le FC Nantes a ramené deux joueurs sud-coréens. Si Hyeok-kyu Kwon (24 ans) qui est arrivé du Celtic Glasgow s’est frayé une place (12 apparitions), son compatriote Hyun-seok Hong (26 ans) n’a pas pu s’imposer. Avec seulement six apparitions, le joueur prêté par Mayence n’a pas convaincu et son prêt va être résilié.

Selon Sky Germany, Hyun-seok Hong est sur le point de rebondir en Belgique. Le joueur sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Mayence, il devrait être prêté du côté de La Gantoise jusqu’à la fin de l’exercice en cours.