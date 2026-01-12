Pro League
Hyun-seok Hong va quitter le FC Nantes
1 min.
@Maxppp
Cet été, le FC Nantes a ramené deux joueurs sud-coréens. Si Hyeok-kyu Kwon (24 ans) qui est arrivé du Celtic Glasgow s’est frayé une place (12 apparitions), son compatriote Hyun-seok Hong (26 ans) n’a pas pu s’imposer. Avec seulement six apparitions, le joueur prêté par Mayence n’a pas convaincu et son prêt va être résilié.
La suite après cette publicité
Dennis Bayer @_dennisbayer – 16:51
#Sky Info: Hyun-seok #Hong steht vor einem Wechsel zu KAA #Gent. Leihe bis Saisonende. Bisherige Leihe nach #Nantes wird beendet. Alle Vereine haben eine Einigung gefunden. Gent hat keine Kaufoption. Vertrag in #Mainz bis 2028Voir sur X
@SkySportDE
@SkySportDE
Selon Sky Germany, Hyun-seok Hong est sur le point de rebondir en Belgique. Le joueur sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Mayence, il devrait être prêté du côté de La Gantoise jusqu’à la fin de l’exercice en cours.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Coupe de France : Rennes renverse Chantilly dans la douleur, Montpellier massacre Metz, Nice s’offre Nantes aux tirs au but
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer