Menu Rechercher
Commenter
Pro League

Hyun-seok Hong va quitter le FC Nantes

Par Aurélien Macedo
1 min.
Hyun-seok Hong @Maxppp

Cet été, le FC Nantes a ramené deux joueurs sud-coréens. Si Hyeok-kyu Kwon (24 ans) qui est arrivé du Celtic Glasgow s’est frayé une place (12 apparitions), son compatriote Hyun-seok Hong (26 ans) n’a pas pu s’imposer. Avec seulement six apparitions, le joueur prêté par Mayence n’a pas convaincu et son prêt va être résilié.

La suite après cette publicité
Dennis Bayer
#Sky Info: Hyun-seok #Hong steht vor einem Wechsel zu KAA #Gent. Leihe bis Saisonende. Bisherige Leihe nach #Nantes wird beendet. Alle Vereine haben eine Einigung gefunden. Gent hat keine Kaufoption. Vertrag in #Mainz bis 2028
@SkySportDE
Voir sur X

Selon Sky Germany, Hyun-seok Hong est sur le point de rebondir en Belgique. Le joueur sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Mayence, il devrait être prêté du côté de La Gantoise jusqu’à la fin de l’exercice en cours.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Pro League
Ligue 1
Nantes
La Gantoise
Hyun-Seok Hong

En savoir plus sur

Pro League Jupiler Pro League
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
La Gantoise Logo La Gantoise
Hyun-Seok Hong Hyun-Seok Hong
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier