EdF : Michael Olise entre dans l’histoire après son triplé

Impressionnant cette saison sous les couleurs du Bayern Munich, Michael Olise a confirmé sa forme étincelante, ce lundi soir, lors de la victoire des Bleus face à l’Irlande du Nord. Aligné sur le côté droit de l’attaque française, le Bavarois a inscrit un triplé, devenant ainsi le 4e joueur de l’histoire de l’équipe de France à réaliser une telle performance sans jouer avant-centre.

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Avant lui, le milieu de terrain Edouard Crut y était parvenu contre la Lettonie (7-0) en huitièmes de finale des Jeux Olympiques 1924, tout comme l’ailier Ernest Vaast en 1947 face au Portugal (4-2) et Michel Platini, qui avait inscrit deux triplés coup sur coup, contre la Belgique (5-0) puis la Yougoslavie (3-2) à l’Euro 1984.