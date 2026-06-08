Menu Rechercher
Commenter 1
Matchs Amicaux

EdF : Michael Olise entre dans l’histoire après son triplé

Par Josué Cassé
1 min.
Olise félicité par Dembélé @Maxppp
France 3-1 Irlande du N.

Impressionnant cette saison sous les couleurs du Bayern Munich, Michael Olise a confirmé sa forme étincelante, ce lundi soir, lors de la victoire des Bleus face à l’Irlande du Nord. Aligné sur le côté droit de l’attaque française, le Bavarois a inscrit un triplé, devenant ainsi le 4e joueur de l’histoire de l’équipe de France à réaliser une telle performance sans jouer avant-centre.

La suite après cette publicité

Avant lui, le milieu de terrain Edouard Crut y était parvenu contre la Lettonie (7-0) en huitièmes de finale des Jeux Olympiques 1924, tout comme l’ailier Ernest Vaast en 1947 face au Portugal (4-2) et Michel Platini, qui avait inscrit deux triplés coup sur coup, contre la Belgique (5-0) puis la Yougoslavie (3-2) à l’Euro 1984.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
France
Michael Olise

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
France Flag France
Michael Olise Michael Olise
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier