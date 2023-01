Le FC Barcelone également à l’affût pour Marcus Thuram

La suite après cette publicité

Libre de tout contrat en juin prochain, Marcus Thuram sait qu’il sera un joueur courtisé et sa première partie de saison risque de plaider pour lui. L’attaquant de 25 ans, qui comptabilise 13 buts et 4 offrandes en 17 matches, a aussi tiré son épingle du jeu en Coupe du Monde. Finaliste avec la France, il s’est distingué dans un rôle de joker. Des faits qui plaident pour lui donc. Alors que l’Inter Milan est un prétendant de longue date,, Aston Villa, Newcastle, le Bayern Munich, Manchester United ou encore le Paris Saint-Germain ont été brièvement évoqués.

Dernièrement, nous vous avons d’ailleurs évoqué l’intérêt marqué de Chelsea pour le joueur et la volonté ferme des Blues d’accélérer dans ce dossier. La presse catalane et notamment Mundo Deportivo évoque de son côté l’intérêt du FC Barcelone. Son profil de joueur libre est vu comme intéressant et formerait ainsi une opportunité à coût réduit pour les Blaugranas. Ces derniers auraient même observé le joueur selon le média catalan et apprécieraient sa polyvalence puisqu’il peut jouer ailier gauche comme avant-centre. Les rapports sont favorables, reste à savoir si le FC Barcelone ira au-delà du simple intérêt.

