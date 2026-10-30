Ballon d’Or 2026 : le top 10 du journaliste chinois

Quelques jours seulement après la 70e cérémonie du Ballon d’Or, qui a vu la victoire d’Harry Kane, le détail des votes des différents journalistes vient d’être publié par France Football. Au centre de l’actualité suite à la polémique Kylian Mbappé, la Chine a également pu voter pour ce Ballon d’Or. Le journaliste Luo Ming (Titan Sports) a placé Lionel Messi en tête de son top 10, après son immense Coupe du Monde avec l’Argentine.

La suite après cette publicité

À qui auriez-vous attribué le Ballon d'Or 2026 ? Harry Kane Lamine Yamal Lionel Messi Kylian Mbappé Rodri Khvicha Kvaratskhelia Ousmane Dembélé Autres Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Ousmane Dembélé (PSG/France) et Rodri (Espagne/Manchester City/FC Barcelone) sont respectivement deuxièmes et troisièmes. Harry Kane a été classé à la 4e position tandis que le paria Kylian Mbappé a fini à la 5e place du top 10 du journaliste chinois. Lamine Yamal, Khvicha Kvaratskhelia, Declan Rice, Pau Cubarsí et Fabián Ruiz sont également présents.