Luis Enrique dévoile ce qu’il a copié de l’OL

«Nous avons copié l’Olympique Lyonnais. Je ne vous en dirai pas la raison, car bien sûr, nous allons changer à un moment.» En juillet dernier, quelques heures avant de battre le Bayern Munich en Coupe du Monde des Clubs, Luis Enrique révélait s’être inspiré de l’OL sur un élément qu’il n’a alors pas souhaité dévoiler. Il s’agissait d’une phase de jeu bien particulière, celle des coups d’envoi. Depuis plusieurs mois maintenant, on voit les joueurs du PSG envoyer le ballon en touche loin dans la moitié de terrain adverse sur le coup d’envoi du match, ou après la pause ou un but en faveur de l’équipe adverse.

«Je ne veux pas que tout le monde le sache. Ce sont différentes manières de jouer quand tu as la chance de démarrer le match. Il y a différentes manières de le jouer. C’est un moment où on peut mettre la pression. C’est ce que nous cherchons. La première fois que j’ai vu ça, c’était avec l’Olympique Lyonnais. On a copié ça. On va le changer bien sûr, car les adversaires vont s’adapter. C’est une évolution normale dans une équipe de haut niveau», dévoile Luis Enrique en conférence de presse avant la réception du Havre demain (21h05).