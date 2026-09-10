PSG : Luis Enrique est ravi des progrès observés

En conférence de presse, Luis Enrique a forcément apprécié le visage affiché par son équipe pour ses retrouvailles avec la Ligue des Champions. Après un début de saison marqué par trois matchs sans victoire en championnat, le PSG a retrouvé toute son efficacité au meilleur moment, avec une démonstration offensive face au Slovan Bratislava. Le technicien espagnol a notamment insisté sur l’importance du Parc des Princes et de la communion retrouvée avec son public. «À mon avis, c’est toujours spécial de jouer cette compétition, spécialement au Parc des Princes. Retrouver la connexion avec nos supporters, qui ont fait de beaux tifos pour nous soutenir. Je suis très content de ce que j’ai vu pendant tout le match ». Le réveil parisien pour lancer la saison «Quand j’ai dit cata, c’est sur le nombre de points. Pas sur ce que nous méritons. Il faut l’accepter. J’étais très content de ce que j’avais vu à l’entraînement et ce soir on a amélioré des choses importantes. Quand tu as ce niveau de joueurs, tu fais attention sur des petits détails. Avec le ballon, on était comme d’habitude, sans ballon, beaucoup mieux.»

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Le succès contre le Slovan (6-1) permet surtout au PSG de retrouver de la confiance et de lancer idéalement sa défense du titre européen. Luis Enrique refuse toutefois de parler de déclic définitif et rappelle que son équipe doit désormais confirmer ce visage dans la durée, à commencer par le déplacement à Brest dimanche soir. Le technicien parisien assume également la pression qui accompagne les résultats décevants du début de saison, estimant que son équipe avait malgré tout montré des choses intéressantes avant cette première victoire en Ligue des Champions. Une belle soirée importante pour débuter la saison. «Oui, c’est clair. La confiance n’est pas une chose facile à avoir. Quand tu n’as pas le résultat, c’est toujours difficile. Vous êtes préoccupés après trois matches que l’on ne gagne pas, mais pour moi ces matches étaient acceptables. C’est incroyable le football, d’être préoccupé après trois matches. Il faut accepter l’exigence dans ce club, on aime cette pression et on veut améliorer notre niveau. On pense déjà clairement à notre match de dimanche à Brest.»