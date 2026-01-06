Menu Rechercher
Commenter 5
Officiel Botola

Wissam Ben Yedder signe au WAC Casablanca

Par Maxime Barbaud
1 min.
Wissam Ben Yedder en Iran @Maxppp

Nous vous le révélions il y a quelques jours, Wissam Ben Yedder (35 ans) est désormais la nouvelle recrue du Wydad Athletic Club de Casablanca pour les six prochains mois. Le club marocain en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux ce soir.

La suite après cette publicité
Wydad Athletic Club
Welcome Wissam Ben Yedder to the family! ❤️🤍

#DimaWydad
Voir sur X

L’ancien Monégasque sort d’une expérience en 2e division turque de 4 mois seulement du côté de Sakaryaspor. Auparavant, il avait effectué une courte pige là aussi mais cette fois en Iran, à Sepahan. Le WAC occupe pour le moment la tête du championnat marocain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Botola
Wydad AC
Wissam Ben Yedder

En savoir plus sur

Botola Botola Pro (Maroc)
Wydad AC Logo Wydad AC
Wissam Ben Yedder Wissam Ben Yedder
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier