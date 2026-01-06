Botola
Wissam Ben Yedder signe au WAC Casablanca
Nous vous le révélions il y a quelques jours, Wissam Ben Yedder (35 ans) est désormais la nouvelle recrue du Wydad Athletic Club de Casablanca pour les six prochains mois. Le club marocain en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux ce soir.
L’ancien Monégasque sort d’une expérience en 2e division turque de 4 mois seulement du côté de Sakaryaspor. Auparavant, il avait effectué une courte pige là aussi mais cette fois en Iran, à Sepahan. Le WAC occupe pour le moment la tête du championnat marocain.
