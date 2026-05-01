Paul Pogba : «je ne me peux pas m’arrêter là»

Privé de football pendant 18 mois à la suite d’un contrôle antidopage positif alors qu’il évoluait à la Juventus, Paul Pogba a retrouvé les terrains en Ligue 1, du côté de l’AS Monaco. Mais le champion du monde 2018, qui devait se retaper physiquement, a été pas mal embêté par des soucis de santé. Résultat : le milieu de terrain a passé pas mal de temps à l’infirmerie et n’a pu jouer que 5 rencontres avec l’écurie princière (57 minutes jouées au total cette saison). Au micro de Ligue 1+, le joueur de 33 ans a évoqué les moments difficiles qu’il a vécu ces derniers temps, notamment en raison de ses blessures.

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«Franchement, j’ai eu des moments où je disais "vas-y c’est bon, ça me saoule en fait". Je fais tout, je viens, je suis là et ça ne s’arrête pas, ça continue. J’étais en mode qu’est-ce que je dois faire de plus pour éviter tout ça ? Et en fait, c’est le temps et la patience. Il fallait avoir la patience de continuer et de ne pas lâcher. J’ai eu la chance d’avoir des personnes autour de moi, que ce soit ma famille, mes amis proches qui me disaient : "qu’est-ce que tu racontes toi ?" Quand je vois les messages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quand j’arrive dans les stades, ça applaudit. Je ne me peux pas m’arrêter là. J’ai envie de redonner cet amour et ce plaisir aux gens.» Sous contrat jusqu’en 2027, le Français espère que ses soucis sont derrière lui afin d’être à 100% de ses moyens pour aider Monaco.