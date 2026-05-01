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Ligue 1

Paul Pogba : «je ne me peux pas m’arrêter là»

Par Dahbia Hattabi
2 min.
Paul Pogba avec Monaco @Maxppp

Privé de football pendant 18 mois à la suite d’un contrôle antidopage positif alors qu’il évoluait à la Juventus, Paul Pogba a retrouvé les terrains en Ligue 1, du côté de l’AS Monaco. Mais le champion du monde 2018, qui devait se retaper physiquement, a été pas mal embêté par des soucis de santé. Résultat : le milieu de terrain a passé pas mal de temps à l’infirmerie et n’a pu jouer que 5 rencontres avec l’écurie princière (57 minutes jouées au total cette saison). Au micro de Ligue 1+, le joueur de 33 ans a évoqué les moments difficiles qu’il a vécu ces derniers temps, notamment en raison de ses blessures.

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"Je ne peux pas m'arrêter là (…) J'ai envie de redonner cet amour et ce plaisir aux gens" ❤️

Paul Pogba par Adil Rami, l'𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝘁𝗶𝗲𝗻 𝗲́𝘃𝗲̀𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁.

En intégralité 𝗱𝗶𝗺𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗮̀ 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿 𝗱𝗲 𝟭𝟵𝗵𝟭𝟱 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗟𝗲 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝟭+ 👌
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«Franchement, j’ai eu des moments où je disais "vas-y c’est bon, ça me saoule en fait". Je fais tout, je viens, je suis là et ça ne s’arrête pas, ça continue. J’étais en mode qu’est-ce que je dois faire de plus pour éviter tout ça ? Et en fait, c’est le temps et la patience. Il fallait avoir la patience de continuer et de ne pas lâcher. J’ai eu la chance d’avoir des personnes autour de moi, que ce soit ma famille, mes amis proches qui me disaient : "qu’est-ce que tu racontes toi ?" Quand je vois les messages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quand j’arrive dans les stades, ça applaudit. Je ne me peux pas m’arrêter là. J’ai envie de redonner cet amour et ce plaisir aux gens.» Sous contrat jusqu’en 2027, le Français espère que ses soucis sont derrière lui afin d’être à 100% de ses moyens pour aider Monaco.

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