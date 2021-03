FC Barcelone : Joan Laporta a une piste prioritaire pour le poste d'entraîneur

A peine élu à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta est déjà au travail. Devant lui se dresse un immense chantier. Mais celui qui a dirigé les Blaugranas au début des années 2000 ne manque pas d’ambition pour autant. Hier, nous vous relations ses plans pour le mercato. Et avec Erling Haaland et David Alaba dans le viseur, le moins que l’on puisse dire, c’est que Laporta ne veut pas d’un mercato low cost. Idem pour ce qui concerne le poste d’entraîneur.

Nommé pour succéder à Quique Setién, Ronald Koeman tente depuis des mois de stopper l’hémorragie du Barça. Dernièrement, le Batave a même été félicité pour avoir changé de système tactique et accordé sa confiance à plusieurs jeunes talents du club. Cependant, il se murmure de plus en plus que Laporta ne compterait pas sur lui pour la saison prochaine.

Koeman trop marqué Bartomeu pour Laporta

La raison ? Laporta considèrerait Koeman, dont le contrat s’achève en juin 2022, comme un héritage de Josep Maria Bartomeu. Désireux de tourner la page pour réécrire son histoire au Barça, le nouveau président blaugrana chercherait donc un nouveau coach. Et selon une information de la Cadena SER relayée par AS, Julian Nagelsmann aurait les faveurs de l’Espagnol.

Jeune entraîneur (33 ans) du RB Leipzig sous contrat jusqu’en juin 2023, l’Allemand fait partie de la jeune génération de techniciens très prisés. Déjà annoncé dans le viseur du Real Madrid, Nagelsmann n’avait pas caché qu’il aspirait à entraîner un club plus huppé et avait même fait un bel appel du pied à la Premier League. « C’est un grand objectif de devenir un grand manager comme Jürgen Klopp en Premier League. » Tenté par l’Angleterre, Nagelsmann renoncera-t-il à la Perfide Albion si l’Espagne lui ouvre son royaume ?