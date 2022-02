Bundesliga : Anthony Modeste libère Cologne face à Francfort

Après le traditionnel multiplex de 15h30, la 23ème journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi à 18h30 avec une affiche entre Cologne (9e, 32 pts) et Francfort (10e, 31 pts). Une opposition du milieu de tableau entre deux formations battues lors de la précédente journée. Cologne restait ainsi sur un revers sur la pelouse du RB Leipzig (1-3) alors que Francfort avait dû, de son côté, rendre les armes contre Wolfsburg (0-2). Les boucs espéraient donc profiter de cette réception au RheinEnergieStadion pour relever la tête.

Pourtant, dans une rencontre, certes, globalement dominée par les hommes de Steffen Baumgart, aucune des deux formations ne parvenaient à se détacher à l'issue du premier acte. Plus entreprenants et plus précis devant le but adverse (8 tirs cadrés pour Cologne contre un seul pour Francfort), les locaux pouvaient malgré tout regretter ce manque de justesse technique pour faire la différence au tableau d'affichage. Il fallait finalement attendre les ultimes instants de cette partie pour voir Anthony Modeste libérer les siens d'une frappe chanceuse (1-0, 84e) et ainsi permettre à Cologne de s'imposer d'une courte tête (1-0). Avec ce succès arraché, Cologne remonte à la 6ème place. De son côté, Francfort reste 10ème.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Cologne

📝 TEAM NEWS TIME! #effzeh head coach Steffen Baumgart makes three changes to the team that started against Leipzig.



Timo Horn, Dejan Ljubicic and @Mark_Uth replace Marvin Schwäbe, @JanThielmann and @dudao_10. COME ON FC! 🔴⚪

___#KOESGE pic.twitter.com/GHYq6F32UF — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) February 19, 2022

Le XI de Francfort