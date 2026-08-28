Menu Rechercher
Commenter 6
Bundesliga

Bundesliga : le Bayern Munich démarre fort en écrasant Stuttgart

Par Kevin Massampu
1 min.
Michael Olise @Maxppp
Bayern Munich 5-1 Stuttgart

La 64e saison de Bundesliga débutait ce vendredi, avec un choc entre le Bayern Munich, champion en titre, et Stuttgart, 4e de l’exercice précédent. Dans une Allianz Arena gonflée à bloc, les Bavarois ont tout simplement terrassé leur adversaire du soir, en s’imposant (5-1). De la tête, après un centre de Joshua Kimmich, Dayot Upamecano marquait le premier but du Bayern en championnat cette saison (21e). Malgré leur domination, les Munichois étaient repris en seconde période, après la réalisation de Josha Vagnoman (52e). Pas de quoi faire frémir les hommes de Vincent Kompany.

La suite après cette publicité

Trois minutes plus tard, Michael Olise - buteur contre Dortmund lors de la Supercoupe d’Allemagne - redonnait l’avantage aux Bavarois, avant que Vagnoman ne marque une deuxième fois… cette fois-ci contre son camp (58e). En fin de match, Alexander Pavlović (82e) et Luis Díaz (90e+2) scellaient la victoire du Bayern, qui semble déjà bien parti pour remporter son 36e titre de champion d’Allemagne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Stuttgart

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Stuttgart Logo VfB Stuttgart 1893
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier