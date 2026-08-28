Bundesliga : le Bayern Munich démarre fort en écrasant Stuttgart

La 64e saison de Bundesliga débutait ce vendredi, avec un choc entre le Bayern Munich, champion en titre, et Stuttgart, 4e de l’exercice précédent. Dans une Allianz Arena gonflée à bloc, les Bavarois ont tout simplement terrassé leur adversaire du soir, en s’imposant (5-1). De la tête, après un centre de Joshua Kimmich, Dayot Upamecano marquait le premier but du Bayern en championnat cette saison (21e). Malgré leur domination, les Munichois étaient repris en seconde période, après la réalisation de Josha Vagnoman (52e). Pas de quoi faire frémir les hommes de Vincent Kompany.

La suite après cette publicité

Trois minutes plus tard, Michael Olise - buteur contre Dortmund lors de la Supercoupe d’Allemagne - redonnait l’avantage aux Bavarois, avant que Vagnoman ne marque une deuxième fois… cette fois-ci contre son camp (58e). En fin de match, Alexander Pavlović (82e) et Luis Díaz (90e+2) scellaient la victoire du Bayern, qui semble déjà bien parti pour remporter son 36e titre de champion d’Allemagne.