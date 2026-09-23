L’Espagne prépare déjà une révolution au poste de numéro 9 !

L’Espagne vient de gagner un Euro et une Coupe du Monde. Sur le papier, inutile de préciser que tout se passe bien pour nos voisins ibériques, qui font logiquement office de grand favori pour remporter cette nouvelle édition de la Ligue des Nations, avec des Ibères qui lanceront leur aventure face à l’Angleterre samedi. Luis de la Fuente a d’ailleurs fait appel - à quelques exceptions près - au même groupe qui a remporté le Mondial, composant tout de même avec quelques absences comme Joan Garcia et Pedro Porro. La nouveauté la plus remarquée est celle de Roberto Fernandez, l’attaquant de l’Espanyol, bien positionné au classement du pichichi avec 6 buts cette saison déjà.

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Il faut dire que même si l’Espagne a remporté les deux grands derniers tournois internationaux, affichant une belle supériorité sur ses adversaires en plus de ça, il y a encore quelques doutes concernant certaines positions. C’est le cas du poste d’ailier gauche, où Alex Baena a dépanné lors de la Coupe du Monde, mais ce n’est pas son poste naturel, et rien n’indique qu’il sera toujours le titulaire à ce poste à l’avenir. Au poste de numéro 9, Mikel Oyarzabal sort d’un tournoi assez satisfaisant encore, mais beaucoup estiment que la Roja a besoin d’un spécialiste du poste, un vrai joueur de surface, le Basque étant un ailier repositionné.

Du beau monde toque à la porte

Et justement, l’Espagne a une génération assez intéressante qui arrive. Roberto Fernandez (24 ans) incarne ainsi ce profil de joueur de surface, bon dans le jeu aérien, capable de gagner des duels au corps à corps, tout en étant aussi utile dans la construction du jeu. Statistique assez intéressante : 6 tirs cadrés… et 6 buts pour lui cette saison avec l’Espanyol. Dans un profil assez similaire, et peut-être encore même plus talentueux, Carlos Espi (21 ans) incarne aussi ce nouveau profil que l’Espagne a eu du mal à sortir. Auteur d’une deuxième partie de saison dernière exceptionnelle avec Levante, il a signé au Real Madrid et a déjà séduit tout le monde, offrant deux victoires aux Merengues en fin de rencontre (contre l’Espanyol et Elche). Pour beaucoup, c’est l’attaquant espagnol le plus talentueux du moment, et nul doute que celui qui est encore appelé avec les Espoirs sera bientôt chez les A. Gonzalo Garcia (22 ans), qui vient de quitter le Bernabéu pour signer à Fulham, peut aussi avoir un rôle à jouer dans les années à venir.

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Le retour de Samu Aghehowa (22 ans) après sa blessure au genou est aussi à surveiller, lui qui a déjà été appelé en sélection par le passé. Une question va tout de même se poser : l’Espagne est-elle meilleure avec un attaquant plutôt mobile et très complet comme Oyarzabal ou avec un joueur de surface comme pourrait l’être Carlos Espi ? Il y a débat, puisqu’un attaquant de ce premier profil cité est plus utile au pressing et à la récupération du ballon, tout comme lorsqu’il faut décrocher, participer au jeu et permuter. Mais avec un vrai numéro 9, l’Espagne gagnerait en efficacité, et aurait un danger permanent, qui pourrait aussi profiter de la qualité des centres de joueurs comme Lamine Yamal. Une question que va donc devoir se poser Luis de la Fuente, qui a tout de même, une fois encore, de sacrés problèmes de riches que beaucoup d’autres sélectionneurs aimeraient bien avoir. Il va ainsi avoir la possibilité de changer, quand il l’estime nécessaire, la façon de jouer de son équipe pour surprendre encore plus ses adversaires…