Martin Terrier encense Bruno Genesio

Martin Terrier n’était pas loin d’un retour en Ligue 1 cet été, comme nous vous l’avions révélé au cours du mois de juillet. Ce qu’il a confirmé dans les colonnes de So Foot. « En tout cas, il n’y a pas eu de discussions avec l’OM cet été, mais il y en a eu avec d’autres clubs comme Lille et Rennes ». S’il évoque l’OM, c’est parce que l’attaquant du Bayer Leverkusen, âgé de 29 ans, est resté en contact avec Bruno Genesio, qui l’a entraîné à Lyon puis Rennes.

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« Bruno m’a fait passer un step dans ma façon de jouer, d’appréhender les matchs. Il m’a donné beaucoup de liberté et beaucoup d’amour, aussi. Je l’ai eu à Lyon, je l’ai retrouvé à Rennes et je suis toujours en contact avec lui. Je ne dirais pas que c’est mon père dans le foot, mais c’est quelqu’un que j’aime beaucoup. Au quotidien, il est juste, honnête. Quand il aime, il aime beaucoup. Quand il a un problème avec toi, il te le dit », a-t-il confié au sujet de l’actuel coach de l’OM, qui a bien besoin d’amour en ce moment ! Quant à Martin Terrier, sa situation ne s’améliore pas vraiment du côté du Bayer Leverkusen.