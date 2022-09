Le FC Barcelone tient déjà une première recrue pour l'été prochain

La suite après cette publicité

On peut le dire, le FC Barcelone s'est fait plaisir cet été. Joan Laporta et Mateu Alemany ont travaillé main dans la main pour que Xavi puisse se retrouver avec un effectif pour le moins qualitatif, en activant certains leviers financiers notamment, et en se séparant de plusieurs indésirables. C'est en fin de saison qu'on jugera le mercato catalan, mais sur le papier, c'est plutôt intéressant, d'autant plus que Robert Lewandowski ou Jules Koundé sont déjà performants.

Mais visiblement, l'entraîneur attend encore un ou deux renforts avant de considérer son effectif comme vraiment complet. L'été dernier déjà, avant de boucler le dossier Koundé, le Barça avait tenté une première offensive pour le défenseur central de l'Athletic Iñigo Martínez. L'international espagnol est au goût de Xavi, qui estime avoir besoin d'un défenseur central gaucher selon Mundo Deportivo.

Encore une arrivée pour 0€

Une bonne affaire en vue ? Probablement, puisque le taulier de la défense de l'écurie basque est en fin de contrat en 2023, et débarquerait donc gratuitement en terres catalanes. Le journal affirme même qu'un accord de principe existe déjà entre les deux parties pour une arrivée l'été prochain. L'Athletic va tenter de le prolonger, mais la tendance semble favorable aux Barcelonais au moment où on écrit ces lignes.

Le départ de Gerard Piqué en fin de saison lui ouvrira les portes de l'équipe, surtout qu'une clause dans son contrat indique qu'il doit jouer un certain nombre de matchs pour que son bail soit automatiquement étendu jusqu'en 2024, ce qui ne sera visiblement pas le cas. En interne au Barça, tout le monde est convaincu que le départ de Piqué et l'arrivée de Martinez seraient bénéfiques sur le plan sportif. Affaire à suivre...