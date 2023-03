PSG : Christophe Galtier donne des nouvelles de Neymar

La suite après cette publicité

Blessé à la cheville lors de la victoire renversante du PSG contre Lille (4-3), Neymar Jr (31 ans) ne rejouera plus de la saison. En attendant, l’international brésilien s’occupe comme il peut et a fait parler de lui en perdant notamment 1 million d’euros en jouant en ligne. En conférence de presse, Christophe Galtier a lui donné d’autres nouvelles de son n°10, avant le match contre l’OL, dimanche. « On le voit. On l’a vu durant cette quinzaine, il est venu deux fois ici (au Camp des Loges, NDLR) pour évaluer l’état de sa cheville post-opératoire et pour suivre son protocole de rééducation », a-t-il d’abord confié.

« Évidemment, on est en étroite collaboration avec le staff médical. Il y a des échanges assez facilement par téléphone. On suit son process de rééducation. Mais quand il y a de graves blessures comme ça, je suis plutôt pour lui envoyer un message de temps en temps et le laisser se concentrer sur sa rééducation. Le joueur est très triste, en règle générale. Il n’est pas en état de faire beaucoup de choses en rééducation. Mais évidemment qu’on suit ça attentivement et qu’on garde le contact. »

