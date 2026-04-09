Real Madrid : Arbeloa comprend les sifflets contre Vinicius

Une défaite qui fait mal et coupe l’élan du Real Madrid. La Ligue des Champions est venue rappeler la réalité du moment pour le club espagnol. Il semble inférieur au Bayern Munich, même s’il n’y a qu’un but de retard à rattraper lors du retour en Allemagne. Rien n’est encore perdu et Vinicius Junior, apparu un peu emprunté au Bernabéu mardi soir, aura à cœur de prendre sa revanche. Il a même reçu des sifflets tombés des travées de son propre stade, ce qu’Alvaro Arbeloa n’a pas trouvé injuste en conférence de presse ce jeudi, à la veille de recevoir Gérone en Liga.

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«Vous savez déjà ce que je pense de Vinicius. Ce qu’il représente pour moi en tant qu’entraîneur et supporter du Real Madrid, et les performances qu’il réalise. C’est un privilège pour moi, assure le technicien. Les sifflets font partie des exigences des supporters. Je trouve cela normal et naturel. D’autres pourraient percevoir une atmosphère tendue. S’il y a une chose que nous ressentons, c’est le soutien de nos supporters. On ne peut rien demander de plus. Si l’équipe a fait preuve de caractère et s’est procurée autant d’occasions, c’est grâce à la ferveur du public du Bernabéu. J’espère avoir l’opportunité de voir encore cela au Bernabéu. Tous les joueurs partagent ce sentiment.»