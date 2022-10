Ligue des Champions : un PSG encore décevant

La suite après cette publicité

Les matchs se suivent et se ressemblent. Encore une fois contre Benfica ce mardi soir (4e journée de Ligue des Champions), le PSG a déçu, n'obtenant qu'un match nul (1-1) un peu laborieux avec un but de Mbappé sur penalty. Depuis le retour de la trêve internationale et même un peu avant, le club de la capitale ne domine plus ses adversaires comme en début de saison. Bien sûr, personne ne demande à ce qu'il l'emporte 7-1 comme à Lille mais cet effectif, pourtant pléthorique, n'affiche plus une aussi grande maitrise des éléments.

Dans ce 3-4-3, dessiné pour mettre dans les meilleures dispositions les trois stars offensives, sans pour autant les couper du reste de l'équipe, un grain de sable s'est glissé. La machine ne tourne plus à plein régime. Il y a des raisons objectives à cela comme l'accumulation des blessures (Renato Sanches, Kimpembe, Messi, Nuno Mendes), un calendrier démentiel jusqu'à la Coupe du Monde ou encore les tensions au sein de l'effectif, et bien sûr le mal-être de Kylian Mbappé révélé au grand jour.

Galtier : «on est moins clinquants»

«C'est un constat qui est juste. On est moins clinquants, brillants, dangereux... Est-ce physique ? Je ne le pense pas. Sur le début de saison, on avait beaucoup plus de jeu dans la verticalité, ça allait beaucoup plus vite sur les côtés ou dans la surface. À chaque fois qu'on sort le ballon, on a rajouté une touche supplémentaire, on revenait en arrière. C'est un axe de travail important et qui mène à une réflexion globale sur les premiers mois. On est dans une période où c'est moins intéressant», acquiesce Christophe Galtier en conférence de presse.

«Il ne nous a pas manqué grand-chose. On a beaucoup tenté mais il nous a manqué de mettre les occasions et donc les trois points. Nous devons encore travailler. Benfica aussi a bien joué mais il reste des matchs», tempérait de son côté Achraf Hakimi. Le PSG aurait tout de même été inspiré de s'imposer car la victoire lui aurait assuré la qualification en 8e de finale de C1, et probablement la 1ere place de cette poule H, où la Juventus a hypothéqué ses chances. Pour cela, il faudra donc attendre au minimum la réception du Maccabi Haïfa le 25 octobre prochain.