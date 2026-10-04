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Le Barça féminin écrase le Real Madrid 7-0 dans un Clasico historique

Par Sasha Nahon
1 min.
Le Camp Nou @Maxppp
Barcelona 7-0 Real Madrid

Le Barça féminin a infligé une véritable correction au Real Madrid ce dimanche lors de la 6e journée de Liga (7-0). Pour leur première rencontre de championnat disputée au Camp Nou, les Catalanes ont notamment été portées par une Claudia Pina exceptionnelle, auteure d’un quadruplé. Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor et Sydney Schertenleib ont également trouvé le chemin des filets pour offrir au Barça sa plus large victoire dans l’histoire des Clasicos féminins.

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La démonstration s’est déroulée devant 40 533 spectateurs, nouveau record d’affluence pour un match de championnat féminin en Espagne. La domination du Barça sur son rival madrilène reste impressionnante : en 28 confrontations, les Catalanes comptent désormais 27 victoires pour une seule défaite, concédée en mars 2025. Leur début de saison est tout aussi parfait avec six succès en autant de journées de Liga, auxquels s’ajoutent deux victoires lors de leurs deux premiers rendez-vous européens.

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