Nor-Hédine Ainseba quitte déjà l’OM

Arrivé l’été dernier en tant que responsable de la cellule de recrutement du centre de formation de l’Olympique de Marseille sur les bons conseils de Lasaad "Titou" Hasni qui l’a côtoyé à Nice, Nor-Hédine Ainseba quitte déjà la cité phocéenne selon nos informations.

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L’ancien recruteur pour l’OL et l’OGC Nice en Île-de-France a déjà quitté ses fonctions et les raisons de son départ ne sont pas connues.