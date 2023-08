SPL : Al-Ittihad et Hamed Allah enchaînent, Al-Hilal cale face à Al-Feiha

La deuxième journée de Saudi Pro League se poursuivait ce samedi et deux cadors du championnat saoudien avaient pour mission d’enchaîner après leur succès inaugural : Al-Ittihad et Al-Hilal. Toujours menés par Karim Benzema et N’Golo Kanté, les premiers cités recevaient Al-Taee. Et face à la modeste équipe de Haïl, les locaux l’ont emporté sur la plus petite des marges grâce à un deuxième but en autant de matches d’Abderrazak Hamed Allah (1-0, 54e). Salah Al Amri a parachevé la victoire des hommes de Djeddah en toute fin de rencontre (2-0, 90+2e). Avec ce succès, les ouailles de Nuno Espirito Santo fait la course en tête et glane un deuxième succès consécutif.

Classement général Saudi Pro League # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Ittihad 6 2 5 2 0 0 5 0 2 Ahli 6 2 4 2 0 0 6 2 3 Ittifaq 6 2 3 2 0 0 4 1 4 Al Hilal 4 2 2 1 1 0 4 2 5 Fateh 4 2 2 1 1 0 4 2 6 Feiha 4 2 2 1 1 0 4 2 7 Taawon 4 2 2 1 1 0 3 1 8 Riyadh 4 2 1 1 1 0 3 2 9 Wehda 3 2 1 1 0 1 3 2 10 Abha 3 2 -1 1 0 1 2 3 11 Tai 3 2 -1 1 0 1 1 2 12 Damak 1 2 -1 0 1 1 2 3 13 Shabab 1 2 -2 0 1 1 2 4 14 Akhdoud 1 2 -2 0 1 1 2 4 15 Nassr 0 2 -3 0 0 2 1 4 16 Khaleej 0 2 -4 0 0 2 2 6 17 Hazm 0 2 -4 0 0 2 1 5 18 Raed 0 2 -4 0 0 2 0 4 Voir le classement complet

Dans le même temps, Al-Hilal a eu plus de mal. La nouvelle équipe de Neymar recevait Al-Feiha à Riyad. Au bout de dix minutes de jeu, les coéquipiers de Ruben Neves ont vu un but leur être refusé pour une position de hors-jeu de Michael (10e). Les choses se sont alors gâtées. Cinq minutes plus tard, Fashion Sakala a ouvert le score pour les visiteurs (0-1, 15e). Un avantage de courte durée car cinq minutes après, Abdullah Al Hamdan a remis les compteurs à égalité (1-1, 20e). Le score n’a plus évolué et Al-Hilal a concédé son premier nul, assez décevant, de la saison.