Manchester City : le numéro d’Ayyoub Bouaddi est connu

C’est fait Ayyoub Bouaddi a officiellement quitté le LOSC pour rejoindre Manchester City. Le milieu de terrain a signé un contrat jusqu’en 2031 avec sa nouvelle équipe, qui a déboursé 100 M€ pour l’attirer. Il s’agit du plus gros transfert de l’histoire d’un joueur de Ligue 1 vers un club étranger.

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« Manchester City est, pour moi, le meilleur club du monde. C’est un rêve d’être ici et de pouvoir me dire joueur de City. J’ai passé la majeure partie de ma vie à travailler dur pour devenir le meilleur joueur possible et atteindre le sommet de mon art », a réagi l’international marocain. Il portera le numéro 32 avec les Skyblues.