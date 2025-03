Ligue 1 : Monaco est le nouveau dauphin du PSG après sa victoire contre Nice

Le stade Louis-II a été le théâtre d’un choc haletant entre l’AS Monaco et l’OGC Nice, lors de cette 27e journée de Ligue 1. Troisièmes au coup d’envoi, les Monégasques avaient l’occasion de passer devant l’OM en cas de succès à domicile. Mais face à eux, des Niçois solides et déterminés, à égalité de points avant la rencontre. Actuellement 3es du championnat, les Monégasques pouvaient passer devant l’OM en cas de victoire aujourd’hui à domicile. En face, les Aiglons ont aussi joué le haut du tableau, ils étaient 4es avec le même nombre de points que leur adversaire du jour. Du côté des compositions d’équipes, Adi Hutter a aligné les siens en 4-4-2. Kohn a été placé au but, Mawissa et Kehrer ont formé la charnière, Caio Henrique et Singo ont occupé les côtés. Au milieu, Camara a été associé à Zakaria. Enfin, en attaque, Akliouche a joué à droite, Minamino à gauche, Embolo et Biereth ont occupé l’axe. Chez les visiteurs, c’est un 3-4-3 que Franck Haise a concocté. Une composition assez classique, Boga a été préféré à Laborde en attaque et Rosario à Boudaoui au milieu de terrain.

La suite après cette publicité

Dès les premières minutes, Monaco a obtenu un pénalty après une faute de Santamaria sur Embolo (4e). Biereth s’est chargé de la frappe, mais Bulka a réalisé un arrêt décisif, repoussant le ballon sur sa droite (5e). Quelques instants plus tard, Minamino a fait trembler la transversale d’une frappe enroulée somptueuse (9e), avant de voir une autre tentative contrée in extremis par Dante (17e). Le portier Bulka, impérial dans ses cages, a encore brillé face à Akliouche après un excellent travail de Zakaria (37e). Puis, contre le cours du jeu, Nice a trouvé l’ouverture : Clauss a distillé un centre parfait pour Boga, dont la tête imparable a trompé Kohn (41e). Monaco a tenté de réagir, mais les Rouge et Blanc se sont heurtés à une défense niçoise bien en place et à un Bulka intraitable. Minamino a tenté une dernière frappe en fin de période, sans succès (45e+1). Nice menait donc à la pause et prenait virtuellement un ascendant important dans la course au podium.

La réaction de Biereth

Dès le retour des vestiaires, Monaco a accéléré le rythme. Camara a délivré une passe laser vers Akliouche, dont la déviation subtile a parfaitement servi Biereth. L’attaquant monégasque n’a pas tremblé et a fusillé Bulka d’une frappe surpuissante du pied droit (55e). Quelques minutes plus tard, Akliouche a de nouveau tenté sa chance. Lancé plein axe, il s’est présenté face à Bulka, mais le portier niçois a réalisé une nouvelle parade décisive sur sa tentative du pied gauche (60e). Le match a basculé dans la tension lorsque M. Brisard s’est dirigé vers l’écran de contrôle pour examiner un possible pénalty en faveur de Monaco. Après quelques instants de suspense, l’arbitre a finalement décidé de ne pas accorder la sanction, un gros soulagement pour Nice et pour Dante, impliqué dans l’action (66e). Mais Monaco n’a rien lâché. Akliouche a combiné avec Embolo, qui a résisté à la pression de deux défenseurs avant d’armer une frappe du droit à mi-hauteur. Son tir imparable a trompé Bulka, offrant aux Monégasques un scénario renversant (73e).

La suite après cette publicité

Balogun a pris de vitesse la défense niçoise et s’est excentré sur la gauche avant de voir sa frappe terminer dans le petit filet extérieur (82e). Et sur une ultime action de contre monégasque, Dante a été fautif d’un croche-patte sur Akliouche en position de dernier défenseur, synonyme de carton rouge logique (90e). Les Niçois ont donc terminé les derniers instants à dix contre onze. Ce succès permet aux Monégasques de consolider leur position sur le podium, avec 50 points, devenant ainsi les nouveaux dauphins du PSG. Nice, de son côté, reste à 47 points, voyant son rival du soir prendre une avance significative dans la course à l’Europe. Le Paris Saint-Germain conserve la tête du championnat avec 71 points, tandis que l’Olympique de Marseille occupe la troisième place avec 49 points après leur défaite à Reims. Cette victoire de Monaco renforce ses ambitions européennes et met la pression sur ses concurrents directs.