OL : les premiers mots de Nakamura
Keito Nakamura est officiellement un joueur de l’Olympique Lyonnais. L’international japonais, qui devient le premier joueur nippon de l’histoire du club, n’a pas caché sa joie au moment de découvrir sa nouvelle tunique. Une arrivée que l’ailier aborde avec beaucoup d’ambition, lui qui entend rapidement se montrer décisif sous ses nouvelles couleurs.
« Je suis très heureux de rejoindre l’OL. C’est un immense club. Je suis impatient de jouer et d’être décisif avec ce nouveau maillot », a confié Nakamura. Le Japonais mesure également la portée symbolique de son arrivée à Lyon. « J’ai su que j’étais le premier Japonais du club, c’est quelque chose d’important pour moi et j’espère représenter au mieux mon pays », a-t-il ajouté.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
OM, Stéphane Richard : «Genesio n’a pas menacé de démissionner, mais on n’était pas loin du point de rupture»
Les plus lus
Explorer