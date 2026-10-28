Real Madrid : Dani Carvajal révèle les raisons de son départ

Après de longues années passées au Real Madrid, Dani Carvajal a décidé de tourner la page cet été pour rejoindre Getafe. Un départ qui a surpris de nombreux supporters madrilènes, mais sur lequel le défenseur espagnol de 34 ans a tenu à s’expliquer. Invité de l’émission El Larguero sur la Cadena SER, l’ancien capitaine des Merengues a révélé que sa perte progressive de temps de jeu avait largement pesé dans sa décision. « À partir de mon retour après mon arthroscopie d’octobre, vers janvier ou février, j’ai commencé à avoir de moins en moins d’importance sur le terrain. En fin de saison, mon entourage et le club sont entrés en contact et nous avons décidé que la meilleure solution était un départ », a-t-il confié. Après deux saisons marquées par les blessures et une place de titulaire perdue, Carvajal ne voulait plus se contenter d’un rôle secondaire. « Ces deux dernières années, avec ma blessure, le football m’avait un peu manqué et je voulais me sentir à nouveau joueur », a-t-il expliqué.

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🔴 @DaniCarvajal92 explica su salida del @RealMadrid, EN DIRECTO en #ElLarguero



🫤 "Respeté todas las decisiones de Arbeloa (…) En ningún momento tuve NINGÚN REBOTE contra el míster o contra el club"



❌ "Durante el último mes de competición, sin opciones de Liga y eliminados de Champions, hablo con mi entorno, con el club y decidimos no continuar"



🫥 "A veces hay cosas que uno NO puede CONTROLAR" — El Larguero (@ellarguero) October 27, 2026

Son choix de rejoindre Getafe répond avant tout à cette volonté de retrouver du plaisir sur les terrains. « C’était une décision très passionnelle. Le football, c’est ma vie. Je pense qu’il me reste encore plusieurs années à jouer et je veux continuer à en profiter », a assuré l’international espagnol. Pourtant, d’autres possibilités s’étaient présentées à lui durant l’été, notamment en Arabie saoudite, où les discussions avaient été très avancées. Mais le contexte géopolitique et les réticences de sa famille l’ont finalement poussé à privilégier un projet proche de chez lui. L’aspect financier n’a d’ailleurs jamais constitué une priorité. « Évidemment, je ne suis pas venu à Getafe pour l’argent. Je voulais simplement jouer au football », a-t-il insisté. Le latéral a également reconnu avoir été séduit par un défi inédit dans sa carrière : évoluer dans une équipe qui lutte pour son maintien plutôt que pour les titres. Un changement radical pour celui qui affirme toujours être profondément attaché au Real Madrid.