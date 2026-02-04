Le FC Metz retire le brassard à Gauthier Hein

Désigné capitaine du FC Metz après le départ de Mathieu Udol en début de saison, Gauthier Hein ne portera plus le brassard de capitaine du club grenat après son altercation avec les supporters. Une décision de la direction selon le coach Benoît Tavenot comme il l’a annoncé en conférence de presse. « Ça a été acté hier matin par la direction, qui a eu une réflexion à ce sujet lundi soir », a-t-il d’abord lancé avant d’enchaîner.

La suite après cette publicité

« Une décision a été prise et ça a été argumenté. J’ai été placé un peu en délicatesse par rapport à ça, parce que, quand je suis arrivé il y a quinze jours, j’ai dit à l’époque que je n’avais pas d’arguments pour lui retirer le brassard. Pour être factuel, il fallait prendre une décision pour amener un peu de sérénité, ça a été fait par la direction. »