Coupe du Monde
CdM 2026, Uruguay : Marcelo Bielsa n’en veut pas à l’organisation après le vol retardé
@Maxppp
Alors que le vol de la sélection uruguayenne a retardé leur arrivée à Miami pour leur premier match contre l’Arabie saoudite ce lundi soir à minuit, le sélectionneur Marcelo Bielsa a pris la parole en conférence de presse.
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Cette dernière, initialement prévue à 20 heures à Miami, a d’ailleurs été déplacée à 21h40. «Ce problème de vol ne nous pose aucun problème», a finalement indiqué l’ancien coach de l’OM, affirmant également que son équipe jouera en 4-3-3, avec un milieu défensif, sans pour autant révéler les 11 noms qui seront sur la feuille de match contre l’Arabie saoudite.
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