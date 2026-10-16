Javier Tebas est sans doute le président de ligue le plus médiatique et offensif d’Europe. À l’heure où le patron de la LFP, Vincent Labrune, est souvent accusé d’être à la solde du Paris Saint-Germain, Tebas, lui, n’hésite pas à tacler tout le monde, y compris les clubs phares de son propre championnat. En Europe, Manchester City et le PSG en ont souvent pris pour leur grade, accusés d’être des clubs-États faussant la concurrence. En Espagne, c’est avec le Real Madrid que Tebas est actuellement en guerre. Les relations entre le patron de LaLiga et Florentino Pérez ont toujours été glaciales, et la situation ne s’est pas arrangée avec l’affaire de la Super League. Fervent opposant au projet mené par le président merengue, Tebas a multiplié les déclarations hostiles à la création de cette ligue, désertée depuis par la quasi-totalité des clubs anglais, espagnols et italiens initialement engagés.

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Aujourd’hui, le projet a pris un sacré coup sur la tête, mais il est loin d’être le seul sujet de discorde entre Tebas et la Casa Blanca. Depuis plusieurs mois maintenant, le club madrilène, via sa chaîne Real Madrid TV, charge systématiquement les arbitres et LaLiga, notamment après chaque mauvais résultat. Un choix éditorial tellement polémique qu’il a contraint LaLiga à revoir sa méthode de désignation des arbitres pour chaque journée : ces derniers sont désormais nommés 24 heures avant les rencontres, et non plus plusieurs jours à l’avance, afin de limiter la pression médiatique orchestrée par le club. Malgré cette mesure, le Real Madrid n’a pas changé sa stratégie et se pose constamment en victime, allant même jusqu’à laisser entendre qu’il serait la cible d’un complot généralisé. Ce climat de tension s’est encore envenimé avec l’affaire Vinicius Jr, expulsé après avoir tiré les cheveux de Nathan Saliba et suspendu pour quatre matchs (ce qui le prive notamment du Clasico). Cette fois, c’est la publication de deux articles du média El Debate qui a fait sortir Tebas de ses gonds. Ces deux papiers, critiquant la gestion du cas Vinicius Jr ainsi que la programmation du déplacement à Valence trois jours seulement après le match de Ligue des Champions contre l’AEK Athènes, ont été perçus par le patron de LaLiga comme une énième attaque commandée par la Casa Blanca.

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Tebas plus que jamais en guerre contre la Casa Blanca

« Tomás González Martín et Jesús Urdiola (les deux journalistes auteurs des articles, ndlr), il devient chaque jour plus difficile de distinguer vos articles d’un communiqué de la direction du Real Madrid. Tomás, toi surtout, tu es devenu leur porte-parole officiel, au point d’utiliser des expressions identiques à celles que j’ai entendues de la bouche d’un haut responsable de Valdebebas. Beaucoup de références à des "sources du club", mais très peu de recul par rapport à ce que ces sources veulent faire passer. Tu ressembles à un petit perroquet, mais avec un clavier. Et pour que les protagonistes ne s’y trompent pas : ce haut responsable dont tu reprends les propos n’est PAS celui qui appelle les rédactions des médias pour réclamer le licenciement de journalistes et faire pression afin que des dirigeants d’entreprises soient écartés. Ce sont des personnes différentes. Et ces appels et ces pressions ne relèvent pas du passé. Ils sont bien réels. Très présents. La direction du Real Madrid dirige un orchestre de porte-parole et Real Madrid TV mène la danse. Sa partition est toujours la même : sélectionner les actions qui l’intéressent, répéter l’offense, alimenter le soupçon et désigner les ennemis », a-t-il posté sur son compte X, avant d’enchaîner sur une comparaison qui fera couler beaucoup d’encre en Espagne.

Tomás Gonzalez Martin y Jesus Urdiola , cada día resulta más difícil distinguir vuestros artículos de un comunicado de la dirección del Real Madrid.Tomas sobretodo te has convertido en su portaCOZ oficial, hasta el extremo de utilizar expresiones idénticas a las que he escuchado a un alto ejecutivo de Valdebebas. Mucha referencia a «fuentes del club», pero muy poca distancia respecto de lo que esas fuentes quieren colocar. Pareces un lorito, pero con teclado. La suite après cette publicité Y para que no se confundan los protagonistas: ese alto ejecutivo cuyas expresiones reproduces NO es el mismo que llama a las redacciones de los medios pidiendo ceses de periodistas y presiona para que se aparte a ejecutivos de empresas. Son personas distintas. Y esas llamadas y esas presiones no son una historia del pasado. Son presente. Muy presente.ñ, a la de @eldebate_com no llamará, si a caso para… La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. La suite après cette publicité Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista. Real Madrid TV es una pieza central de esa maquinaria. ¿Dónde está el análisis completo de los partidos de cada jornada? ¿Dónde están los posibles errores que perjudican a otros clubes o los que favorecen al Real Madrid? Si aplicaran a todos los encuentros la misma lupa, quizá el resultado les estropearía el guion. Pero el guion exige que el Real Madrid aparezca siempre como víctima. Y así se llega al extremo de presentar incluso el NO ERROR como error y de utilizar el caso Negreira como explicación permanente de cualquier decisión que no les guste. La sospecha se da por demostrada y la conclusión está escrita antes de que empiece el partido. Y esa misma técnica se traslada ahora a los horarios: se cuenta lo que alimenta el agravio y se oculta el contexto que permitiría comprobarlo. Pues hablemos de horarios, Tomás. Que ese alto ejecutivo que alimenta a los portaCOCES explique cuántas peticiones de cambio de horario y de día ha presentado el Real Madrid y cuántas se han atendido.(En este tema va el primero de la clasificación). Las aceptadas también. Que no cuente únicamente la que le interesa para construir la polémica de turno. Y que incluya las peticiones relacionadas con el calendario para facilitar la celebración de los eventos que la "super licencia" permite realizar en el Santiago Bernabéu. Porque para solicitar que se acomode la competición a sus necesidades tienen mucha iniciativa; para reconocer las solicitudes atendidas, bastante menos memoria. Ese es el balance que hay que publicar: qué pidió el Real Madrid, qué se le concedió y qué no pudo atenderse, con sus motivos. Los horarios afectan también al rival, a otros clubes, a los aficionados y a los compromisos audiovisuales de la competición. Una petición no se convierte en un derecho porque proceda del Real Madrid, ni una negativa demuestra una persecución. Laliga defiende a su competición. Lo que no resulta serio es pedir ajustes de días, horarios y calendario y, después, presentar cada desacuerdo como una prueba de que LaLiga perjudica al club. Si se quiere hablar de trato recibido, se cuenta TODO el trato recibido. Tomás, ahí tienes preguntas concretas para tus fuentes. Y Real Madrid TV tiene material para un programa: las solicitudes del club y las respuestas que ha recibido. Veremos si dedican a ese historial el mismo entusiasmo que a los vídeos de agravios. Después, los demás portaCOCES amplifican el mensaje. Real Madrid TV pone las imágenes, otros ponen los titulares y todos repiten la misma acusación.— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 16, 2026

« Cette méthode rappelle les mécanismes de propagande exploités par Goebbels, ministre de la Propagande de l’Allemagne nazie : répétition systématique, construction d’un ennemi et subordination des faits au récit. La comparaison porte sur ces techniques de propagande, et non sur une idéologie ni, bien sûr, sur les supporters madridistes. Real Madrid TV est un élément central de cette machine. Où est l’analyse complète des matchs de chaque journée ? Où sont les éventuelles erreurs qui portent préjudice à d’autres clubs ou celles qui favorisent le Real Madrid ? S’ils appliquaient le même regard critique à toutes les rencontres, le résultat risquerait peut-être de bouleverser leur scénario. Mais le scénario exige que le Real Madrid apparaisse toujours comme une victime. On en arrive ainsi à l’extrême de présenter même l’ABSENCE D’ERREUR comme une erreur et d’utiliser l’affaire Negreira comme explication permanente de toute décision qui ne leur plaît pas. Le soupçon est considéré comme avéré et la conclusion est écrite avant même le début du match. Et cette même technique s’applique désormais aux calendriers : on ne retient que ce qui alimente le sentiment d’injustice et on occulte le contexte qui permettrait de vérifier les faits. Parlons donc des calendriers, Tomás. Que ce haut dirigeant qui alimente les porte-voix explique combien de demandes de changement d’horaire et de jour le Real Madrid a présentées et combien ont été acceptées (sur ce sujet, il est en tête du classement). Celles qui ont été acceptées également ! Qu’il ne se contente pas de ne citer que celles qui l’intéressent pour alimenter la polémique du moment. Et qu’il inclue les demandes liées au calendrier visant à faciliter l’organisation des événements que la "super licence" autorise au Santiago-Bernabéu. Car pour demander que la compétition s’adapte à leurs besoins, ils font preuve de beaucoup d’initiative ; pour reconnaître les demandes satisfaites, ils ont bien moins de mémoire. C’est ce bilan qu’il faut publier : ce que le Real Madrid a demandé, ce qui lui a été accordé et ce qui n’a pas pu l’être, avec les raisons correspondantes. Les horaires affectent également l’adversaire, les autres clubs, les supporters et les engagements audiovisuels de la compétition. Une demande ne devient pas un droit simplement parce qu’elle émane du Real Madrid, pas plus qu’un refus ne prouve une persécution. LaLiga défend sa compétition. Ce qui n’est pas sérieux, c’est de demander des ajustements de jours, d’horaires et de calendrier, puis de présenter chaque désaccord comme une preuve que LaLiga porte préjudice au club. Si l’on veut parler du traitement reçu, il faut raconter TOUT le traitement reçu. Tomás, voilà des questions concrètes pour tes sources. Et Real Madrid TV dispose de matière pour une émission : les demandes du club et les réponses qu’il a reçues. Nous verrons s’ils consacrent à ce dossier le même enthousiasme qu’aux vidéos dénonçant les injustices. Ensuite, les autres médias relaient le message. Real Madrid TV diffuse les images, d’autres publient les titres et tous répètent la même accusation. » La réaction de la Casa Blanca ne devrait pas se faire attendre…