Coupe du Monde 2026 : Emmanuel Macron confirme l’hommage rendu aux victimes de l’attentat de Nice
Ce mardi 14 juillet, l’Équipe de France disputera sa troisième demi-finale de Coupe du Monde consécutive, face à l’Espagne (21h). Une rencontre qui se disputera en pleine fête nationale française et, surtout, dix ans jour pour jour après le tragique attentat survenu à Nice. Pour rappel, une tuerie de masse au camion-bélier a lieu sur la promenade des Anglais, causant le décès de 86 personnes et faisant 458 blessés dans l’un des attentats les plus meurtriers de l’histoire de la France.
Avant France-Espagne, une minute de silence sera observée en hommage aux victimes de l’attentat de Nice, dix ans après le 14 juillet 2016.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 13, 2026
Merci au Président de la FIFA d’avoir répondu à la demande de la France et de tous les Français mobilisés.
Nous n’oublierons jamais.
Sur ses réseaux sociaux, Emmanuel Macron a confirmé qu’un hommage sera rendu aux victimes. « Avant France-Espagne, une minute de silence sera observée en hommage aux victimes de l’attentat de Nice, dix ans après le 14 juillet 2016. Merci au Président de la FIFA d’avoir répondu à la demande de la France et de tous les Français mobilisés. Nous n’oublierons jamais », a indiqué le président de la République. Une requête précédemment formulée par Eric Ciotti - maire de Nice - auprès de la FIFA, puis appuyée par Philippe Diallo et la Fédération française de football auprès de l’instance mondiale.
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