LdC : Kylian Mbappé ne s'est pas échauffé à la pause

Alors que le Paris Saint-Germain est mené à la pause (1-0), à l'occasion de sa demi-finale retour de Ligue des champions face à Manchester City, les signes pour une potentielle entrée de Kylian Mbappé ne sont pas bons.

Forfait face à Lens et sur le banc au coup d'envoi de cette rencontre, le Français ne s'est pas échauffé à la pause comme le font habituellement les remplaçants. On l'a même vu rentrer sur la pelouse avec la doudoune et la mine des mauvais jours. Pas forcément de bon augure, même s'il a changé ses baskets pour des crampons pendant la mi-temps.