Tchéquie - Portugal : les compositions sont là

La 5e journée de Ligue des Nations se poursuit avec un duel en Ligue A dans le groupe B avec la Tchéquie qui reçoit le Portugal. A domicile, les hommes de Jaroslav Šilhavý s'organisent en 3-4-3 avec Tomáš Vaclík dans les cages derrière David Zima, Jakub Brabec et Václav Jemelka. Les rôles de pistons sont assurés par Vladimír Coufal et Jaroslav Zelený tandis que Tomáš Souček et Alex Král composent le double pivot. Situé en pointe, Patrick Schick est épaulé par Adam Hložek et Antonín Barák sur les couloirs.

De son côté, le Portugal s'articule en 4-4-2 losange avec Diogo Costa comme dernier rempart derrière Diogo Dalot, Ruben Dias, Danilo Pereira et Mario Rui. Positionné en sentinelle, Ruben Neves est accompagné par Bernardo Silva, William Carvalho et Bruno Fernandes au cœur du jeu. Enfin, le duo d'attaque est constituée de Cristiano Ronaldo et Rafael Leão.

Les compositions

Tchéquie : Vaclík - Zima, Brabec, Jemelka - Coufal, Král, Souček, Zelený - Hložek, Schick, Barák

Portugal : Costa - Dalot, Dias, Danilo, Rui - Carvalho, Neves, Fernandes, Bernardo - Ronaldo, Leão