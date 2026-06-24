Vinicius Jr et le Brésil punissent l’Écosse

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Le dénouement du groupe C de cette Coupe du Monde 2026 s’annonce électrique. Ce mercredi, la pelouse s’apprête à accueillir un choc historique entre l’Écosse et le Brésil. Pour la Tartan Army, qui participe à son premier Mondial du XXIème siècle, l’enjeu est immense : après une victoire poussive contre Haïti (1-0) et un revers tactique face au Maroc (1-0), les hommes de Steve Clarke pointent à 3 points et doivent impérativement arracher au moins un match nul pour espérer voir les seizièmes de finale.

En face, le Brésil de Carlo Ancelotti est en mission. Après une entame ratée et un nul miraculeux contre le Maroc (1-1), la Seleção a remis les pendules à l’heure en surclassant Haïti (3-0) grâce à un réalisme glacial (3 buts en seulement 8 tirs). Co-leaders du groupe avec les Lions de l’Atlas, les partenaires de Vinicius Jr doivent l’emporter pour s’assurer la première place. Avec le retour tant attendu de Neymar Jr dans le groupe pour pallier le forfait de Raphinha, les Auriverde ont l’armada nécessaire pour bousculer le bloc écossais.

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Parmi les nombreux paris proposés par Winamax pour le match Ecosse-Brésil, voici les 3 cotes sélectionnées par notre rédaction pour profiter de cette offre en cash, il y en a pour tous les goûts :

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Le Brésil gagne, Vinicius Jr marque contre l’Écosse, cote à 2,45

C’est l’homme en forme de cette Seleção version 2026. Vinicius Junior réalise un début de tournoi parfait et est devenu le seul joueur brésilien à trouver le chemin des filets lors des deux premières journées. Face à une équipe d’Écosse qui a montré de grosses lacunes à presser haut, les milieux créateurs comme Paquetá ou Bruno Guimarães vont avoir tout le loisir de servir la superstar du Real Madrid dans les espaces. Avec un Brésil qui monte en puissance, voir une victoire auriverde combinée à un but de son dynamiteur numéro un offre un excellent rapport risque/cote.

Le Brésil gagne 1-0, 2-0 ou 3-0, cote à 2,20

L’Écosse possède une équipe hyper-expérimentée et reste une équipe difficile à manœuvrer. Mais elle galère cruellement dans l’animation offensive. Face aux Marocains, les coéquipiers de Scott McTominay n’ont pas réussi à cadrer le moindre tir de la rencontre. Avec une charnière centrale brésilienne ultra-solide composée de Marquinhos et Gabriel devant Alisson Becker, le verrou sud-américain s’annonce difficile à faire sauter. Le Brésil devrait confisquer le ballon et s’imposer sans encaisser de but, comme il l’a fait face à Haïti. Ce pari combiné sur ces trois scores exacts est une sécurité très appréciable.

Match nul entre le Brésil et l’Écosse à la mi-temps, le Brésil gagne le match, cote à 3,80

C’est la grosse cote à tenter pour maximiser vos gains. Steve Clarke sait pertinemment qu’un point suffit au bonheur de l’Écosse pour se qualifier. La Tartan Army va donc se présenter avec un bloc ultra-bas et un plan de jeu ultra-défensif pour tenir le 0-0 le plus longtemps possible. Portés par l’énergie du désespoir, les Écossais ont les armes physiques pour faire déjouer le Brésil durant les 45 premières minutes. Mais en seconde période, l’usure physique combinée au banc de touche XXL d’Ancelotti (avec notamment les entrées du jeune Endrick ou la gestion de Neymar) devrait faire craquer l’Écosse. Le scénario "Nul à la mi-temps / Victoire du Brésil" à 3,80 est un coup de poker magistral.

Comment profiter de cette double offre Winamax ?

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