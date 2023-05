Lens-OM : la réaction amère de Jonathan Clauss

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille est tombé. Sur la pelouse du RC Lens, le club phocéen a concédé une lourde défaite, à quatre journées de la fin (1-2). Une défaite lourde de conséquence pour les Marseillais, qui perdent la deuxième place de la Ligue 1, au profit du club artésien, qui revient à trois points du PSG.

Au micro de Canal +, Jonathan Clauss (30 ans) a fait part de sa frustration. «On a bien débuté, on s’est créé des situations et le but refusé nous décourage peut-être, je n’ai pas revu les images. Mais, on a continué à pousser. Le but fait mal, on se remet dans le jeu, mais manque de liant avec l’équipe. On a bien réagi avec la fin de match proposé, même si ça fait chier. On n’enlève rien à Lens, ils ont été plus tranchants, il ne manque pas grand-chose… on sait ce qu’il nous reste à faire, on y croit jusqu’au bout.»

