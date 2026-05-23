Clermont : Jean-William Nyindong Tsamouna signe son premier contrat professionnel

Comme révélé par nos soins il y a plusieurs semaines, le Clermont Foot 63 sécurise l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs. Le club auvergnat a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Jean-William Nyindong Tsamouna, attaquant de 19 ans né à Fréjus. Révélation de la saison en U19 Nationaux, où il a terminé meilleur buteur avec 18 réalisations en 22 matches, le Franco-Congolais s’est également illustré avec la réserve en Régional 1, portant son total à 26 buts toutes compétitions confondues.

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Arrivé à Clermont en 2024, l’avant-centre s’est imposé comme un élément offensif majeur grâce à sa régularité et son efficacité dans la surface. Dans la foulée de cette signature jusqu’en 2029, le joueur a affiché ses ambitions : « j’ai envie de donner le maximum pour mon club, de marquer l’histoire du Clermont Foot. J’ai eu un déclic cette saison, et ça m’a permis de marquer beaucoup de buts, mais c’est avant tout grâce à mes coachs, qui m’ont toujours bien conseillé, et à mes coéquipiers. Je suis un joueur puissant, rapide et très adroit devant le but mais je dois progresser sur la concentration ». Une progression validée par le club, qui confirme sa volonté de miser sur ses jeunes talents pour construire l’avenir.