Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Ligue 2

Clermont : Jean-William Nyindong Tsamouna signe son premier contrat professionnel

Par Allan Brevi
1 min.
Jean-William Nyindong Tsamouna avec Clermont @Maxppp

Comme révélé par nos soins il y a plusieurs semaines, le Clermont Foot 63 sécurise l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs. Le club auvergnat a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Jean-William Nyindong Tsamouna, attaquant de 19 ans né à Fréjus. Révélation de la saison en U19 Nationaux, où il a terminé meilleur buteur avec 18 réalisations en 22 matches, le Franco-Congolais s’est également illustré avec la réserve en Régional 1, portant son total à 26 buts toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité
Clermont Foot 63
✍️ 𝐍𝐲𝐢𝐧𝐝𝐨𝐧𝐠 2⃣0⃣2⃣9⃣

Jean-William Nyindong Tsamouna signe son premier contrat professionnel avec le Clermont Foot 63 ➡️

𝑴𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏 𝑪𝒍𝒆𝒓𝒎𝒐𝒏𝒕 🔴🔵
Voir sur X

Arrivé à Clermont en 2024, l’avant-centre s’est imposé comme un élément offensif majeur grâce à sa régularité et son efficacité dans la surface. Dans la foulée de cette signature jusqu’en 2029, le joueur a affiché ses ambitions : « j’ai envie de donner le maximum pour mon club, de marquer l’histoire du Clermont Foot. J’ai eu un déclic cette saison, et ça m’a permis de marquer beaucoup de buts, mais c’est avant tout grâce à mes coachs, qui m’ont toujours bien conseillé, et à mes coéquipiers. Je suis un joueur puissant, rapide et très adroit devant le but mais je dois progresser sur la concentration ». Une progression validée par le club, qui confirme sa volonté de miser sur ses jeunes talents pour construire l’avenir.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Clermont
Jean William Nyindong Tsamouna

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Clermont Logo Clermont
Jean William Nyindong Tsamouna Jean William Nyindong Tsamouna
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier