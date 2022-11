Brésil : premier couac pour Neymar et Marquinhos

Ce mardi, Tite et son staff avaient donné rendez-vous à Turin aux 26 joueurs sélectionnés pour participer à la Coupe du Monde. Ils attendaient tous les Brésiliens à 13 heures à l'hôtel avant d'enchaîner à 16 heures avec une première séance d'entraînement. Mais deux éléments ont manqué à l'appel. Il s'agit de Neymar et Marquinhos.

La suite après cette publicité

Les Parisiens sont arrivés en retard et n'ont pas pu prendre part à la séance de ce mardi. AS explique qu'ils ont modifié leur vol qui devait les amener de Paris à Turin sans connaître la raison de ce changement. Un premier couac largement relayé au Brésil et à l'étranger. Mais cela ne devrait a priori pas perturber la Seleção, qui s'envolera samedi pour le Qatar avant d'affronter la Serbie le jeudi 24 novembre puis la Suisse et le Cameroun.