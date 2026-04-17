Lille : un contrat mystérieux découvert avec le club d’enfance de Gérard Lopez

Ce vendredi matin, le journal L’Équipe fait de nouvelles révélations sur la gestion chaotique du LOSC sous l’ère Gérard Lopez. L’homme d’affaires luxembourgeois, qui préside Bordeaux depuis bientôt 5 ans, a laissé quelques casseroles financières lors de son passage chez les Dogues. Et en voilà une de plus. Le quotidien français explique que lors de son arrivée au LOSC, il a signé un contrat avec le CS Fola, club d’enfance de Gérard Lopez au Luxembourg dont il était le président avant son arrivée au LOSC.

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Jusqu’ici rien d’illégal. Sauf que pendant un an, le LOSC a donc versé 100 000 euros par mois, et 1,2 million d’euros hors taxes au total au club luxembourgeois. Les détails du contrat ? Le CS Fola devait faire profiter le LOSC de «prestations de scouting et d’un droit de priorité sur le recrutement de ses joueurs.» Evidemment, aucun joueur luxembourgeois ou du club n’a jamais intégré le LOSC. Le contrat mentionnait aussi que le «CS Fola a une grande connaissance du milieu du football sur le territoire du Luxembourg et plus largement de la Grande Région (Allemagne, Belgique, France). Le CS Fola assure donc au profit du LOSC la mission générale de supervision sur le territoire de la Grande Région des joueurs à fort potentiel susceptibles d’intéresser le LOSC. » Un contrat de scouting surprenant surtout quand on sait que Luis Campos était le directeur sportif à ce moment-là. Le CS Fola, qui s’était aussi engagé à envoyer des rapports détaillés chaque mois, n’a finalement jamais rien envoyé comme le rapporte L’Équipe. Un salarié du club lillois a expliqué que le CS Fola avait envoyé par moment des joueurs en test au LOSC mais ils n’avaient pas le niveau requis. Une information judiciaire est aujourd’hui en cours et porte surtout sur des contrats passés par le LOSC, entre 2017 et 2021, avec des structures liées à Gérard Lopez.