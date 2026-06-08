Mercato Real Madrid : Florentino Pérez va faire des folies après avoir remporté les élections

C’est une victoire. Mais pas la victoire à laquelle il s’attendait au moment d’annoncer la tenue d’élections présidentielles il y a environ deux semaines. Très confiant au début - presque arrogant diront certains - Florentino Pérez a vu comment son rival Enrique Riquelme a réussi à se faire un nom en très peu de temps, et convaincre un tiers des socios du Real Madrid de voter pour lui. Derrière ces voix données à Riquelme, il y a aussi une sorte de punition à l’encontre de l’actuel président, souvent critiqué pour sa gestion ces dernières années.

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Des recrues annoncées dans les prochains jours

Pérez le sait, maintenant qu’il a une vraie opposition en face, il n’aura pas le droit à l’erreur. Et cela devra se traduire par un Real Madrid puissant et performant sur le terrain, ce que l’équipe n’a clairement pas été lors des deux dernières saisons. Pour tenter de relancer la machine, le patron des Merengues a fait confiance à José Mourinho, dont la nomination en tant qu’entraîneur peut maintenant être rendue officielle à tout moment.

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Et sur le mercato, Pérez a prévu un été particulièrement chaud. « De nouvelles stars vont venir. On sait ce dont on a besoin, et ils seront ici au Real Madrid, à défendre notre maillot. Avec moi, il y aura toujours les meilleurs joueurs du monde », lançait-il plus tôt cette semaine. Ce lundi, la presse madrilène fait le point. On connaît ainsi déjà les deux premiers renforts de l’ère Pérez. Il s’agit d’Ibrahima Konaté, qui arrivera gratuitement en provenance de Liverpool, ainsi que Denzel Dumfries, pour qui les Merengues vont débourser 20 millions d’euros.

S’est-on trompé sur Olise ?

Ce n’est pas tout, puisqu’il y a aussi cette fameuse recrue à 150 millions d’euros, dont l’identité sera connue ces prochaines heures. Si Michael Olise est le nom qui est revenu le plus ces dernières heures, certains médias sont désormais plus sceptiques et affirment qu’il pourrait s’agir d’un autre joueur. « On vient de me dire le nom du joueur à 150 M€. S’il signe, ce sera une bombe inattendue. Pour 150 M€, je pense que ça va se faire », a par exemple déclaré José Luis Sanchez sur le plateau d’El Chiringuito. D’autres sont convaincus qu’il s’agit de Vitinha ou de João Neves.

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Ce lundi, le journal Marca insiste encore avec le nom de Mateus Fernandes, le milieu de terrain de West Ham, alors que dimanche, AS signalait que José Mourinho souhaitait enrôler Bernardo Silva. Dans un autre article, Marca indique que Mourinho aura clairement son mot à dire et qu’il pourra faire venir les joueurs qu’il souhaite au club. Les prochains jours vont être très animés. Au boulot Florentino !