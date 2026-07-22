Bilal Nadir a trouvé son nouveau club

Au cœur d’une saison particulièrement mouvementée, cela aura représenté une mauvaise nouvelle parmi tant d’autres. Bilal Nadir, 22 ans, prometteur milieu franco-marocain, a décidé de ne pas prolonger son contrat avec l’Olympique de Marseille. Et ce alors qu’il avait obtenu un temps de jeu non négligeable sous les ordres de Roberto De Zerbi, avec des titularisations marquantes et des entrées fréquentes. Cela n’a pas suffi à retenir le joueur, qui a opté pour un départ en fin de contrat, libre.

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Dès le début du mois de juin, nous révélions que c’est la Bundesliga qui surveillait le plus attentivement le joueur. Plusieurs clubs avaient noté que ses qualités collaient avec ce que le championnat allemand requiert. Et selon les informations de Sky Germany, c’est Hambourg qui a décroché l’accord du joueur.

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Hambourg pioche en France

Un accord total a été trouvé entre Bilal Nadir et Hambourg, avec un contrat jusqu’en 2029. La visite médicale serait même prévue pour ce mercredi. Hambourg, un club historique de Bundesliga, souhaite pérenniser sa place dans l’élite, après avoir réussi à se maintenir cette saison pour son retour en Bundesliga. Et il s’active grandement sur le mercato depuis quelques semaines. Il vient d’annoncer l’arrivée, libre aussi, de l’attaquant Patson Daka en provenance de Leicesteer.

Le club du nord de l’Allemagne a aussi levé l’option pour Albert Gronbaek, qui avait été prêté par le Stade Rennais, et a doublé la concurrence pour le milieu de Troyes Martin Adeline, recruté pour 4 M€. Bilal Nadir vient s’ajouter à cette première salve d’arrivées. A lui désormais de lancer définitivement sa carrière du côté de la Bundesliga.